تعرف على مواصفات هاتف شاومى الجديد

وكالات / سما /

كشف موقع Android Community عن هواتف شاومي الجديدة التي ستصدر قريبا، ومنها هواتف Mi 10 5G بالإضافة إلى Xiaomi Mi 10 Pro.

وستصدر هواتف شاومى الجديدة بتقنية 5G، ومن المتوقع أن تكتسح شركة شاومي السوق هذا العام نظرا لأن هواتفها تتمتع بإمكانيات عالية بالإضافة إلى أسعارها المتوسطة نسبيا بالنسبة إلى أسعار الهواتف الأخرى.

وسيصدر هاتف Mi 10 5G أولا ثم يتم إصدار الهاتف الآخر Mi 10 Pro ومن المفترض أن الأخير سيتميز بإمكانات رائعة فيما يتعلق بالكاميرات حيث أن أحد كاميرات Xiaomi Mi 10 Pro ستصل إلى 108 ميجا بيكسل.

ويعد الرقم 108 ميجا بيكسل لكاميرا شاومي ليس جديدا ولكنه يعتبر منافسا بشكل كبير لكاميرات الهواتف الأخرى حيث جاء هاتف Mi CC9 بكاميرا 108 ميجا بيكسل.

ومن المفترض أن هاتف Xiaomi Mi 10 Pro سيحتوى على أربع كاميرات ب dual-LED flash ، وستكون الكاميرا الأساسية 108 ميجابيكسل، والثانية 12 والثالثة 8 ، والرابعة 2 ميجا بيكسل.

أما هاتف Xiaomi Mi 10 5G فسيتمتع أيضا بأربع كاميرات أيضا وستكون الأساسية ب 64 ميجا بيكسل، والثانية 12 و الثالثة 8 والرابعة ب 2 ميجا بيكسل ويعتبر الفرق الأساسي بي الهاتفين هي الكاميرات.

وبالنسبة للإمكانيات الأخرى فإن الشاشة ستكون ب 6.5 بوصة بتقنية Super AMOLED بالإضافة إلى نقاء وجودة بFHD+ resolution ، وبمعدل سرعة شاشة ب 90 هرتز ، أما كاميرات السلفي فستكون كاميرتان الأولى 32 ميجا بيكسل والثانية ب 8 ميجا بيكسل.

أما المعالج فسيكون Qualcomm Snapdragon 865 بتقنية 5G البطارية فستكون بمقدار 4.500 مللي أمبير وتدعم حتى 30 وات من الشحن السريع اللاسلكي و 40 وات من الشحن السريع السلكي.