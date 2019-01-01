انتصارات لرفح والرياضي ودير البلح بدوري السلة

غزة / سما /

أقيمت مساء الجمعة، 3 مباريات ضمن دوري جوال 2019_2020، لكرة السلة، جمعت الأولى خدمات دير البلح وجمعية الشبان المسيحية، فيما جمعت الثانية خدمات رفح وخدمات جباليا بصالة المرحوم خلف العجلة، وواجه غزة الرياضي نظيره شباب المغازي في المباراة الثالثة، والتي أجريت بصالة سعد صايل بمدينة غزة.

خدمات دير البلح 77_50 جمعية الشبان المسيحية

في المباراة الاولى ظهر خدمات الدير بقوة منذ بداية المباراة، بفضل تحركات وثنائيات زكي حجاج بتسجيله 7 نقاط متتالية من أصل 10 سجلها في الربع الأول، فيما تكفل الطيب البحيصي بتسجيل 6 نقاط ومحمد البحيصي 5 نقاط منها ثلاثية، فيما حاول لاعبي الجمعية مجاراة دير البلح، لكن عاب عليهم التسرع في انهاء الهجمة وضعف دفاع المنطقة الذي بدأ به اللقاء، ليسجل عن طريق نشأت العمواسي 4 نقاط ورمزي سابا ثلاثية وثنائية لسراج عزام، لينتهي الربع لمصلحة دير البلح 11/24.

الربع الثاني استمر دير البلح في افضليته مع دخول أحمد مهنا واستمرار زكي حجاج في تألقه دون رقابة قوية من لاعبي الجمعية، وأعلن إبراهيم الرواغ عن نفسه في هذا الربع بتسجيله 4 نقاط متتالية، فيما ظهر من الجمعية نشأت العمواسي وسراج عزام، لينتهي الربع لمصلحة أبناء دير البلح 5/19.

الربع الثالث تحسن أداء الجمعية مع دخول المخضرم عمر حجاج بتسجيله 11 نقطة ليظهر الجمعية بشكل مختلف ومتكافئ مع دير البلح، لكن نتيجة الربع ذهبت للدير 17/18.

الربع الرابع استمر اداء الجمعية في التحسن واستمر معه تألق عمر حجاج بتسجيله 7 نقاط، بالمقابل سجل الدير عن طريق علي أبو حربة 7 نقاط ومهند البحيصي ثلاثية وثنائية لوسام غنام، لينتهي الربع لمصلحة الجمعية 16/17، وبنتيجة إجمالية 50/77 لدير البلح.

قاد اللقاء تحكيميا: دولي سائد حميد، دولي سعيد ضيا زاده، محمد العالول، يوسف العجلة مسجل، محمد الكرنز ميقاتي، ميقاتي "24" ثانية أحمد زعرب.

خدمات رفح 73_64 خدمات جباليا

وفي اللقاء الثاني حقق خدمات رفح فوزا صعبا على خدمات جباليا، بعد دخوله اللقاء بقوة في الربع الأول، وتمكن من فرض اسلوبه على المباراة بالضغط على لاعبي جباليا وقطع الكرات واللعب على الهجمة السريعة باستغلال سرعة طه جبر ومحمود ابو شعر، وفي الهجمات المنظمة باللعب تحت السلة باستغلال تواجد وائل تيم ومحمد الهمص، لينتهي الربع لمصلحة "الأخضر الرفحي" 15/24.

الربع الثاني تحسن أداء لاعبي جباليا فسجل عن طريق ثنائيات محمد المقوسي ومحمد أبو حطب وإسماعيل رويشد، بينما قلت انطلاقات لاعبي رفح واضاعوا العديد من الكرات السهلة، لينتهي الربع لمصلحة خدمات جباليا 14/18.

الربع الثالث استغل خدمات جباليا سلاح الرميات الثلاثية لعدم قدرته التوغل في المنطقة ليسجل عن طريق هاني حسونة ثلاثيتين ومحمد أبو حجر ثلاثية، لكن لاعبي رفح تمكنوا من الفوز بنتيجة الربع 13/16، بفضل ثنائيات أحمد الحمايدة ومحمود أبو شعر.

الربع الرابع استمر اللعب بأفضلية متبادلة، وذلل لاعبي جباليا الفارق في اكثر من مرة ليصل 5 نقاط بفضل ثلاثيتين لهاني حسونة وإسماعيل رويشد، واستغلال ابو حجر للرميات الحرة، لكن صحوة لاعبي رفح محمود أبو شعر بتوغلاته القاتلة، بالإضافة ل4 نقاط سجلها مدحت مراد لاعب جباليا السابق، لينتهي الربع لمصلحة خدمات رفح 18/19، وبنتيجة اجمالية 64/73.

قاد اللقاء تحكيميا: دولي حسين حمدان، نضال قفة، مروان حمد، سامي البحيصي مسجل، عاطف المسلمي ميقاتي، ميقاتي "24" ثانية أحمد شحادة.

غزة الرياضي 64 _62 شباب المغازي

حقق غزة الرياضي فوزا صعبا في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة، بعد أن دخل شباب المغازي الربع الآول بكل قوة بفضل تحركات باسل ريان بتسجيله 7 نقاط وبتسببه في خطورة كبيرة على سلة الرياضي بمساعدة محمد ابو مشايخ ،وفي المقابل تحركات فضل المغربي كانت الابرز للرياضي بتسجيله 8 نقاط منهم رمية ثلاثية والمزعج نشأت كسكين خلال هذا الربع لينتهى الشوط بتفوق الرياضي بنتيجة 15/16.

وظهر الربع الثاني أكثر حماسة من الربع الأول وتبادل الفريقان الهجمات بالإعتماد على سرعة مؤمن ابو غزال ليسجل 5 نقاط منهم ثلاثية و تحركات محمد عاشور وضياء سكيك ومحمد البابا بتسجيله 8 نقاط للرياضي ، في المقابل اعتمد المغازي على مهارة محمد درويش بتسجيله 4 نقاط وصلابة وسرعة خريس خريس في المنطقة الخلفية وباسل ريان بتسجيله 5 نقاط حاسمة لينتهى هذا الربع 15/14 لشباب المغازي.

وفي الربع الثالث دخل الرياضي من أجل التعويض واستطاع عبر القوة الهجومية بقيادة الثلاثي ضياء سكيك بتسجيله 7 نقاط، ومحمد البابا بتسجيله 3 نقاط ومؤمن ابو غزال سجل5 نقاط منهم ثلاثية ، وأصبح اللعب سجالاً بين الفريقين خلال هذا الربع بعد عودة المغازي الى اللقاء وتسجيل النقاط عبر باسل ريان وكذلك المزعج فراس موسى بتسحيله 4 نقاط ومحمد ابو حطب بتسجيله 10 نقاط منهم ثلاثيتين ، لينتهى الربع الثالث 22/17 للمغازي.

وفي الربع الرابع دخل شباب المغازي بكل قوة بتسجيل النقاط المتتالية عبر فراس موسى 4 نقاط، ونقطتين لكلا من محمد خريس ومحمد ابو حطب، بالمقابل اعتمد الرياضي على تحركات محمد البابا وتمريرات معتز الحويحي 5 نقاط، ومحمد عاشور بتسجيله ثلاثية وضياء سكيك ومؤمن غزال نقطتين لكلا منهما ، فعادوا إلى اللقاء ليتساوي الفريقين في مجموع النقاط حتى اللحظات الأخيرة من الربع ولكن إستطاع فريق الرياضي من حسم الربع لصالحه لينتهى بنتيجة 17/10، وبنتيجة إجمالية 62/64.

قاد اللقاء تحكيميا: دولي باسل كرون،تامر قشطة،مؤمن الجربة. مسجل :أحمد الصلاحات ميقاتي غالب الزاملي ، ميقاتي 24 محمد سكيك.