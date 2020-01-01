صحيفة بريطانية تسلّط الضوء على حارس غزي

غزة / سما /

نشرت صحيفة (الغارديان) البريطانية الشهيرة مؤخرا, تقريرا تتحدث فيه عن أحمد ضهير حارس مرمى خدمات رفح.

واستعرضت (الغارديان) إنجازات ضهير خلال مسيرته في الملاعب, بالإضافة لمعاناة فريقه خدمات رفح لخوض إياب كأس فلسطين بالضفة المحتلة, ضد مركز بلاطة, بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل (1-1).

ويعدّ حارس خدمات رفح أحد أبرز المساهمين في حصول الفريق على ثنائية الدوري والكأس في الموسم الماضي, ناهيك عن ألقاب أخرى في السنوات السابقة.

يشار إلى أن ضهير أحد أبناء نادي خدمات رفح, ويعدّ أقدم اللاعبين المتواجدين في صفوف الفريق الأول حاليا.





