شاهد.. ترامب: السعودية بلد غني جدا و دفعت مليار دولار مقابل قوات إضافية

واشنطن / وكالات /

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه أبلغ السعودية بضرورة دفع تكاليف أي قوات أمريكية إضافية في المنطقة، وإن السعوديين استجابوا.



وفي مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، قال ترامب: "أبلغت السعوديين بأنهم بلد غني جدا، وعليهم أن يدفعوا مقابل القوات الإضافية، وقاموا بالفعل بإيداع مليار دولار لدينا".



وتابع: "إنها دول غنية، وعليها أن تدفع مقابل ذلك".

الرئيس الاميركي دونالد ترمب في مقابلة مع فوكس نيوز: أبلغت السعوديين بانه لن يكون هناك قوات إضافية دون ان تدفعوا تكاليفها. pic.twitter.com/ZMmRdoePQC — ZaidBenjamin (@ZaidBenjamin5) ١١ يناير ٢٠٢٠

وأعلنت الولايات المتحدة، في تشرين أول/ أكتوبر الماضي، أنها ستنشر عددا إضافيا كبيرا من القوات في السعودية لمساعدة المملكة على تعزيز دفاعاتها في أعقاب هجوم 14 أيلول/ سبتمبر على منشأتي النفط الذي أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنه، فيما ألقت واشنطن والرياض مسؤوليته على إيران.



وقالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، إنها تخطط لإرسال عدد كبير من القوات الإضافية والمعدات إلى السعودية تشمل دفاعات جوية وطائرات مقاتلة.



وأشار البنتاغون إلى أن عملية النشر المقررة، ستشمل سربين من الطائرات المقاتلة وقوة استطلاع جوي وقوات دفاع جوي.



وقال المتحدث باسم الوزارة جوناثان هوفمان، إن وزير الدفاع مارك إسبر أقر نشر القوات الإضافية التي تشمل بطاريتين من طراز باتريوت فضلا عن منظومة ثاد الدفاعية.



وجاء في البيان أنه "أبلغ الوزير إسبر ولي العهد السعودي ووزير الدفاع محمد بن سلمان هذا الصباح بنشر القوات الإضافية لتعزيز دفاع السعودية".



وقال المتحدث في البيان: "بإضافة ذلك إلى عمليات انتشار أخرى، سيشكل الأمر إرسال ثلاثة آلاف جندي تم تمديد مهمتهم أو إجازة نشرهم خلال الشهر الماضي".



وقال وزير الدفاع مارك إسبر للصحفيين إن التحركات تهدف إلى ردع إيران.



وقال ترامب إن الولايات المتحدة لن تتحمل نفقات عمليات نشر القوات، وأضاف للصحفيين أن "السعودية بناء على طلبي وافقت على أن تدفع لنا مقابل كل ما نفعله".