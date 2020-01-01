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إبراهيموفيتش يقود طريقة لعب ميلان الجديدة

السبت 11 يناير 2020 12:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
إبراهيموفيتش يقود طريقة لعب ميلان الجديدة


وكالات / سما /

يدخل ميلان مباراة مصيرية أمام كالياري عصر اليوم ولا يوجد أمامه أي بديل سوى تحقيق نتيجة إيجابية للعودة إلى المسار الصحيح بعد سلسلة من النتائج السلبية في الجولات الماضية من الدوري الإيطالي.

وأشارت التقارير الصُحفية إلى أن المدرب ستيفانو بيولي سيدفع بالنجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش في التشكيلة الأساسية، وذلك بعد أن لعب أولى مبارياته كبديل أمام سامبدوريا.

وسيقوم بيولي بتغيير طريقة اللعب إلى 4/4/2، بوجود إبراهيموفيتش إلى جانب المهاجم البرتغالي الشاب رافائيل لياو في الخط الأمامي.

وكشف موقع توتو ميركاتو بأن مدرب الروسونيري سيحاول الدفع بتشكيلة هجومية، حيث ستضم على الأطراف كلاً من الجناح الإسباني سوسو والإيطالي جياكومو بونافينتورا، مع وجود كاستييخو وفرانك كيسي في الارتكاز.

وقال بيولي في المؤتمر الصحفي الخاص به عن مسألة الدفع بإبراهيموفيتش قائلاً: “سأكون الشخص الذي سيقرر ما إذا كنا سنبدأ به من البداية أم سندخله أثناء المباراة”.

استطرد : “إنه ليس في حالة مناسبة بعد للعب 90 دقيقة..وهذا أمر طبيعي بالنسبة للاعبين الذين كانوا بعيدين عن المشاركة لبعض الوقت..إنه لاعب مهم وقيمة مضافة للفريق ومن الطبيعي أن يكون هناك حواراً مستمراً بيني وبينه”.

كما علق بيولي على بيع المدافع ماتيا كالدارا إلى أتالانتا قائلاً : “لقد قمنا بالتقييم من الصعيد الفني والمادي ونعتقد أننا يمكننا تحسين الفريق من خلال حلول أخرى، وآمل أن يصل مدافع واحد آخر على الأقل في أٌقرب وقتٍ مُمكن”.

#ميلان #الدوري الايطالي

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