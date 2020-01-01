كلوب يداعب مورينيو: هل كان يلعب كحارس مرمى؟

وكالات / سما /

طالب يورجين كلوب من الصحفيين الحاضرين لمؤتمره الصحفي قبل لقاء توتنهام أن يبحثوا عن المركز الذي كان يلعب به جوزيه مورينيو كلاعب قبل أن يصبح مدرباً شهيراً.

ويلتقي ليفربول بتوتنهام هوتسبير مساء اليوم السبت في قمة الجولة الثانية والعشرين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز ويسعى للحفاظ على رصيده خالٍ من الهزائم هذا الموسم حتى الآن.

ورد مدرب ليفربول على سؤال أحد الصحفيين عن ما إذا كان يعتقد بأنه كان لاعباً أفضل من مورينيو بشكلٍ غريب.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي: “لا أعرف..هل يعرف أي شخص هنا المركز الذي كان يلعب به مورينيو؟ لا تلومني على عدم الإجابة إذا كنت لا تعرف ذلك..اعتقد أنه كان يلعب كحارس مرمى”.

وبعد أن أجابه أحد الصحفيين بأنه كان لاعب وسط بعد القيام ببحث على الإنترنت قال مبتسماً : “آسف يا جوزيه..نعم أعرف أنه لعب كحارس مرمى في أحد المباريات الخيرية..هذا هو كل شىء”.

وكان مورينيو قد لعب في خط الوسط خلال مسيرته التي استمرت 7 سنوات فقط مع عدة فرق في الدوري البرتغالي.

بينما كانت مسيرة كلوب المهنية كلاعب أطول وأكثر نجاحاً، حيث استمر في الملاعب لمدة 14 عاماً، أمضى منها 11 عاماً كظهير أيمن في فريق ماينز الذي تولى مسئولية تدريبه بعد اعتزاله، قبل أن يُدرب بعد ذلك بوروسيا دورتموند ثم ليفربول.