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مصر والأردن تعلنان الحداد على السلطان قابوس

السبت 11 يناير 2020 12:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر والأردن تعلنان الحداد على السلطان قابوس


وكالات

 أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الحداد في مصر لمدة ثلاثة أيام، لرحيل السلطان قابوس بن سعيد سلطان سلطنة عُمان، الذي وافته المنية اليوم.

وأكد بيان رئاسة الجمهورية، أن الأمة العربية فقدت زعيما من أعز الرجال، قائدا حكيما منح عمره لوطنه ولأمته، زعيما عربيا سيسجل له التاريخ انه رمزا لقوة ووحدة سلطنة عمان على مدار نصف قرن حقق لها المكانة والنهضة والعزة.

وفي ذات السياق، أعلن رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزّاز الحداد العام في المملكة وتنكيس الأعلام لمدّة ثلاثة أيّام اعتباراً من اليوم السبت.

#مصر #الاردن #حداد #قابوس بن سعيد

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