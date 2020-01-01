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الرئيس يعلن الحِداد 3 أيام على السلطان قابوس

السبت 11 يناير 2020 12:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يعلن الحِداد 3 أيام على السلطان قابوس


رام الله / سما /

أعلن الرئيس محمود عباس، اليوم السبت، الحداد الرسمي ثلاثة أيام على روح الفقيد الكبير.

ونعى الرئيس ببالغ الحزن والأسى سلطان عُمان قابوس بن سعيد.

وقال سيادته، "فقدت أمتنا العربية والإسلامية اليوم، قائدا وزعيما من خيرة رجالاتها، كرّس حياته لخدمة وطنه وشعبه وقضايا الأمتين العربية والإسلامية بحكمة واتزان، مشيدا بما حققته السلطنة الشقيقة في عهده من نهضة شاملة وتطور كبير في مختلف المجالات".

وأعرب الرئيس عن تأثره وحزنه وأبناء شعبنا الفلسطيني بهذا المصاب الجلل، مؤكداً وقوف فلسطين إلى جانب سلطنة عمان وشعبها الشقيق بهذه الظروف الصعبة.

#حداد #فلسطين #قابوس بن سعيد

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