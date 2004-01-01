رجل الأعمال الفلسطيني جمال أبو بكر رئيساً لمجلس العمل الفلسطيني في أبو ظبي

القدس المحتلة / سما /

انتخب رجال الأعمال من الفلسطينيين في أبو ظبي، قيادة جديدة لمجلس العمل الفلسطيني في أبو ظبي، حيث تم انتخاب رجل الأعمال الفلسطيني المهندس جمال أبو بكر، رئيسا لمجلس إدارة العمل الفلسطيني في أبو ظبي.

وكان مجلس الإدارة المنتخب لمجلس العمل الفلسطيني عقد اجتماعه الأول في مقر المجلس، وتم خلاله أيضاً انتخاب الهيئة الإدارية للمجلس، وإقرار توزيع المناصب الإدارية حسب النظام الأساسي.

وقد تم انتخاب كلاً من لورين شومر نائبا للرئيس، ومروان غنام أمينا للصندوق، وصالح عوض أمينا للشؤون الثقافية والإعلامية، ورائد قاسم أمينا للشؤون الاقتصادية، ومحمد عريقات أمينا لشؤون العلاقات المحلية والخارجية، وفضل الجابي أمينا لشؤون العضوية، ونعيم خلف عضو مجلس إدارة ، ود .عدنان إبراهيم عضو مجلس إدارة ، ومحمد الأمير عضو مجلس إدارة ، وحياتي ابسيس عضو مجلس إدارة، وعطا أبو لاوي عضو مجلس إدارة ، وكلف السيد مجدي عطاري بمنصب أمين سر المجلس.

و أعرب المهندس أبو بكر عن تقديره للدعم الذي يحظى به رجال الأعمال الفلسطينيين في أبوظبي، شاكراً غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، على الجهود والتسهيلات التي يتم منحها لرجال الأعمال الفلسطينيين ، لا سيما أنها ساهمت بشكل فعال في دعم نمو الأعمال في أبوظبي وإيجاد بيئة محفزة لها في الإمارة.

تجدر الإشارة أن مجلس العمل الفلسطيني قد تأسس عام 2004 برعاية غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ويضم في عضويته عدداً كبيراً من رجال الأعمال والمدراء التنفيذيين من أبناء الجالية الفلسطينية في دولة الإمارات، وقد عمل منذ تأسيسه على توطيد العلاقات الاقتصادية والثقافية بين رجال الأعمال الإماراتيين والفلسطينيين.