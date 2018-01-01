ماركوس يورينتي سلاح سيميوني الخفي أمام ريال مدريد

وكالات / سما /

تغيرت وضعية لاعب الوسط الإسباني ماركوس يورينتي بين ليلة وضحاها، حيث يضعه دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد الآن كأحد الأسلحة المتاحة في معركته أمام ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني غداً.

وشارك يورينتي لمدة 24 دقيقة في مباراة نصف النهائي أمام برشلونة وصنع التمريرة التي جاء منها هدف الانتصار الحاسم لأنخيل كوريا في الدقيقة 86.

وفي ظل غياب كوكي عن لقاء الديربي ضد الريال في موقعة جدة المنتظرة بسبب الإصابة فإن يورينتي سيكون جاهزاً للعب دوره مع فريق المدرب دييجو سيميوني.

وكان اللاعب السابق لريال مدريد قد تم اختياره كأفض لاعب في كأس العالم للأندية عام 2018 في أبو ظبي، والآن يمكنه أن يواجه ناديه السابق على لقب السوبر المحلي.

ودفع الآتليتي 40 مليون يورو لانتداب اللاعب الإسباني صاحب الـ24 عاماً إلى صفوف الروخي بلانكوس في الصيف الماضي، ولكنه لم يعش فترة جيدة مع فريقه الجديد حيث بدأ كأساسي في 3 مباريات فقط، وبلغ مجموع الدقائق التي لعبها حتى الآن 337 دقيقة فقط.

ومع ذلك فإن دخوله الجيد في لقاء البارسا وإحداث تأثير سريع بعد نزوله قد أعاد له الأمل في إحياء مسيرته وإظهار صفاته الفنية التي يتميز بها، ولن يجد فرصة أفضل لإظهار ذلك إلا ضد ريال مدريد.