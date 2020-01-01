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مانشستر سيتي يقود سباق التعاقد مع حسام عوار

السبت 11 يناير 2020 11:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مانشستر سيتي يقود سباق التعاقد مع حسام عوار


وكالات / سما /

نقلت صحيفة أخبار مانشستر المسائية عن موقع كالتشيو ميركاتو أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي يقود سباق التوقيع مع حسام عوار نجم ليون الفرنسي.

وعرف أزرق مانشستر بداية ولا أسوأ في مشوار الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، حيث يبتعد الآن بفارق 14 نقطة عن المتصدر، ليفربول.

إلا أنه على مستوى كأس الرابطة الإنجليزية، تمكن السكاي بلوز من التفوق على مانشستر يونايتد وبلوغ المباراة النهائية للبطولة.

وأصبح اللاعب الفرنسي على أجندة النادي المانشستراوي، حيث يعمل نادي ملعب الاتحاد على جلب اللاعبين المميزين، خصوصاً في خط الوسط، لمواجهة رحيل بعض اللاعبين مثل دافيد سيلفا، الذي سيغادر عقب نهاية عقده الصيف المقبل.

ولفت اللاعب صاحب الأصول الجزائرية أنظار مسؤولي السيتي من خلال الأداء الرائع خلال مواجهتي ليون وأزرق مانشستر في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

كما تشير التقارير إلى أن يوفنتوس الإيطالي مهتم هو الآخر بالتعاقد مع ابن الـ 21 ربيعاً، ومن المفهوم أن العروض لجلبه ستبدأ من مبلغ 45 مليون يورو.

#مانشستر سيتي #يوفنتوس #حسام عوار

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