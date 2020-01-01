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عملية جراحية تُبعد سواريز عن برشلونة

السبت 11 يناير 2020 11:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عملية جراحية تُبعد سواريز عن برشلونة


وكالات / سما /

تتكالب الأزمات على نادي برشلونة خلال الساعات القليلة الماضية، فبعدما تعرض الفريق للإقصاء من بطولة كأس السوبر الإسباني، يستعد لويس سواريز لإجراء عملية جراحية وسيغيب على إثرها لعدة أسابيع.

وكان الدولي الأوروجوياني قد خضع لعملية جراحية خلال شهر مايو الماضي، وغاب حينها عن الملاعب لستة أسابيع، لكن يبدو أن ركبته لم تتعافَ بشكل كامل لحدود اللحظة.

وبحسب صحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن لويس سواريز سوف يزور الطبيب رامون كوجات، وسيقوم هذا الأخير بفحص ركبة المهاجم الأوروجوياني، ولكن التوقعات الأولية تُشير إلى أن اللاعب سيخضع لعملية جراحية في الأيام القادمة.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن لويس سواريز خاض المباريات الماضية هو يعاني من الآلام على مستوى ركبته، ولكنه الآن قرر الدخول إلى غرفة العمليات، أملاً في التخلص من تلك المشاكل بشكل جذري.

وأوضحت الصحيفة المذكورة، أن لويس سواريز يستهدف العودة إلى الملاعب قبل مباراة الذهاب أمام نابولي الإيطالي، في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

#برشلونة #لويس سواريز

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