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قيادة جديدة لـ«فتح» في غزة تزامناً مع حديث عن ترشيح ثمانية أشخاص في المجلس الثوري

السبت 11 يناير 2020 10:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قيادة جديدة لـ«فتح» في غزة تزامناً مع حديث عن ترشيح ثمانية أشخاص في المجلس الثوري


وكالات

شرعت قيادة حركة "فتح" في تكليف قيادات «أقاليم» جديدة في غزة، خوفاً من تسلّل عناصر مرتبطة بمحمد دحلان إلى هذه المناصب، وخاصة أن الانتخابات الأخيرة في الحركة داخل القطاع حققت فوزاً لبعض عناصر دحلان، إضافة إلى فوزهم في نقابات مختلفة؛ بينها «الصيادلة» و«العاملون في جامعة الأزهر».

ووفقاً لمصادر في الحركة لصحيفة الاخبار اللبنانية اليوم السبت 11/1/2020، فقد جرى تكليف قيادة جديدة لـ«إقليم رفح» قبل وقت قصير، ويجري العمل على تكرار ذلك في أقاليم أخرى كشرق غزة.

ومن جانب ثانٍ، تَقرّر تعيين إياد نصر متحدثاً باسم «فتح» في غزة، تزامناً مع حديث عن ترشيحات محتملة لتعيين ثمانية أشخاص من القطاع في «المجلس الثوري للحركة»، لكن هذا الأمر يواجه إشكالات، في ظلّ شمول التعيينات قيادات أقاليم واستثنائها أخرى بحكم قربها من قيادة السلطة ومكتب الرئيس.

يشار إلى أن من المقرّر في مثل هذا التوقيت بدء ترتيبات لعقد المؤتمرات الحركية تحضيراً للمؤتمر الثامن.

#فتح #غزة #دحلان

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