بلدية غزة توقف بئرين عن العمل نظراً لملوحتهما

غزة / سما /

أوقفت بلدية غزة بئرين مياه يغذيان حي الشيخ رضوان عن العمل نظراً لملوحتهما حفاظاً على الخزان الجوفي من امتداد نسبة الملوحة بإتجاه شرق المدينة وضمن الجهود التي تبذلها البلدية لتحسين نوعية المياه التي تضخ لبيوت المواطنين .

وذكرت البلدية أنه تم إيقاف بئر الشيخ رضوان رقم 8 وبئر الشيخ رضوان رقم 14 نظراً لارتفاع نسبة الملوحة في المياه المستخرجة من البئرين واللذان يغذيان بلوك 66 وجزء من بلوك 65 في حي الشيخ رضوان، وجزء من منطقة النصر الشرقي والذي يحد مستشفى الرنتيسي من جهة الشرق وكذلك المنطقة الواقعة أسفل بئر الشيخ رضوان .

وأوضحت البلدية أنه سيتم أيضاً تقليل إنتاج بئر كمال ناصر المغذي لتلك المناطق لمنع ازدياد نسبة الملوحة في المياه المستخرجة منه، وتم تغذية تلك المناطق التي تغذيها تلك الآبار بمياه أقل ملوحة من مناطق قريبة من المكان.

وأهابت البلدية بسكان تلك المناطق بضرورة ترشيد استهلاك المياه وعدم الإسراف في استعمالها، ومراعاة جدول توزيع المياه وأوقات وصول المياه لبيوتهم حفاظاً على استمرار ضخ المياه لبيوتهم بكميات كافية .

ودعت البلدية المواطنين في كافة مناطق المدينة لوضع خزانات مياه أرضية تكفي لحاجة منازلهم خاصة في ظل الظروف الحالية التي تشهد انقطاعاً في التيار الكهربائي لساعات طويلة .