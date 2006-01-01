أولمرت يدعم غانتس ويتحدى: نتنياهو لن يشكل الحكومة المقبلة

وكالات

أعلن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت عن دعمه تولي زعيم تحالف أبيض-أزرق الإسرائيلي بيني غانتس منصب رئاسة الحكومة المقبلة.

وقال أولمرت في حديث للقناة "12" العبرية، إن نتنياهو لن يشكل الحكومة المقبلة، متهمًا إياه بقيادة عصابة تدير "إسرائيل".

وذكر أن عائلة نتنياهو "تدير الدولة كإحدى عائلات الجريمة والمافيات".

وأضاف "بيبي لن يشكل الحكومة المقبلة ولن يقف على رأسها بعد الانتخابات، انتظروا وستروا".

ولفت أولمرت إلى أنه ينوي التصويت لصالح بيني غانتس في الانتخابات المقبلة لأنه يرى فيه المرشح الأفضل في هذه المرحلة.

وفي شأن منفصل، سأل مقدم البرنامج أولمرت عن سبب عدم قدرة "إسرائيل" حتى الآن على "ردع" حركة حماس في قطاع غزة، كما ردعت حزب الله منذ حرب 2006.

وقال أولمرت: "للأسف، لا يوجد اليوم في إسرائيل أي استعداد للمعالجة الصحيحة لغزة، هناك إرهابيين يجب محاربتهم، ولكن هناك أيضًا مليونا مدني، كيف بالإمكان أن يشعر هؤلاء بالتعاطف نحونا إذا لم يجدوا طعامًا وتعليمًا لأطفالهم؟".

وأضاف "لديهم كهرباء 4 ساعات في اليوم؛ لأننا نمنع عنهم الكهرباء، لا يوجد لديهم ماء ولا طعام، يجب أن نخلق دافعًا لدى هؤلاء ونساعدهم"، على حد قوله.