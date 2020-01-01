تعيين هيثم بن طارق آل سعيد سلطانا لعمان خلفا لقابوس بن سعيد

وكالات

قالت صحف عمانية إن هيثم بن طارق آل سعيد أدى اليمين القانونية أمام مجلس عمان، صباح اليوم السبت، سلطانا لعمان خلفا للراحل قابوس بن سعيد، وذلك بموجب النظام الأساسي للدولة.

وأفادت كل من جريدتي "الوطن" و"الرؤية" بأن مجلس الدفاع في عمان عقد جلسة طارئة في مقره بالبستان، حيث تم أداء القسم.

ونقلت وكالة "رويترز" عن قناة "الجزيرة" القطرية أن عُمان عينت هيثم بن طارق سلطانا لعمان خلفا لابن عمه السلطان قابوس.

ولم يصدر بعد أي تأكيد رسمي للنبأ.

وفي وقت سابق، أعلن الديوان السلطاني العماني عن وفاة سلطان عمان قابوس بن سعيد عن عمر ناهز 79 عاما.