إيران تعلن أنها أسقطت الطائرة الأوكرانية بالخطأ وتعتذر لعائلات الضحايا

وكالات

أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي، فجر اليوم السبت، أن القوات المسلحة أسقطت الطائرة الأوكرانية عن غير قصد بسبب خطأ بشري. وقدمت طهران اعتذارًا على لسان وزير خارجيتها لعائلات الضحايا، فيما قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، صباح اليوم السبت، إن إسقاط الطائرة "مأساة كبرى وخطأ لا يُغتفر". ودعا روحاني إلى معالجة "نقاط ضعف" أنظمة الدفاع الجوي الإيراني للحيلولة دون تكرار ما حصل.

ونقل التلفزيون الإيراني عن بيان عسكري صادر عن القوات المسلحة الإيرانية، أن الطائرة الأوكرانية أسقطت، الأربعاء الماضي، عن "غير قصد بسبب خطأ بشري" بعد اقترابها من مركز للحرس الثوري الإيراني، ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها.

وقال البيان العسكري إنه القوات العسكرية ظنّت أنّ الـ"بوينغ" الأوكرانية "طائرة معادية"، و"أُصيبت" في وقتٍ كانت "تهديدات العدو عند أعلى مستوى". وأضاف أنه ستجري محاسبة الأطراف المسؤولة عن هذا الخطأ وإحالتهم للقضاء.

وقدّم وزير الخارجيّة الإيراني، محمد جواد ظريف، صباح اليوم السبت، "اعتذارات" بلاده عن كارثة طائرة البوينغ الأوكرانيّة، بعد اعتراف القوّات المسلّحة الإيرانيّة بأنّ الطائرة أُسقِطت خطأ.

وكتب ظريف في تغريدة على تويتر إنه "يوم حزين". وأضاف أن "خطأ بشريّا في فترة الأزمة التي تسببت بها نزعة المغامرة الأميركية أدّيا إلى الكارثة"، معبّرًا عن "أسفه العميق واعتذاراته وتعازيه لشعبنا وعائلات الضحايا والأمم الأخرى التي تضرّرت" بالمأساة.

وسقطت الطائرة، يوم الأربعاء الماضي، وهي من "بوينغ 737"، ما أسفر عن مصرع جميع ركابها البالغ عددهم 176 شخصًا، بينهم 82 إيرانيا و63 كنديا. وسقطت الطائرة بعد 3 ساعات تقريبًا من إعلان طهران إطلاق صواريخ بالسيتية على قواعد عراقية تتواجد فيها قوات أميركية.

وراج شريط فيديو من عشرين ثانية تقريبا يظهر ما يبدو أنها لحظة إصابة الطائرة. ويظهر التسجيل جسمًا يتحرّك بشكل سريع ويرتفع في السماء، قبل أن يظهر وميض ساطع ثم يخفت ويواصل تحرّكه إلى الأمام، وبعد عدة ثوان، سمع دوي انفجار، ويبدو أن الطائرة حاولت العودة إلى المطار.