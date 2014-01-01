  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

وفاة سلطان عمان قابوس بن سعيد

السبت 11 يناير 2020 07:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة سلطان عمان قابوس بن سعيد


وكالات

أعلن ديوان البلاط السلطاني في دولة عمان، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت وفاة السلطان قابوس بن سعيد مساء الجمعة.
وقالت وكالة الأنباء العمانية على موقعها وحسابها في "تويتر": "ينعي ديوان البلاط السلطاني المغفور له بإذن الله تعالى مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور المعظم" الذي توفي مساء الجمعة 10 يناير.
كما أعلن الديوان السلطاني الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين المقبلة.
​وحكم السلطان قابوس (79 عاما) الدولة الخليجية منذ توليه السلطة في انقلاب غير دموي عام 1970 بمساعدة بريطانيا، ولم يكن لدى قابوس أطفال ولم يعين خليفة له علانية.
وعانى السلطان قابوس من مرض عضال منذ عام 2014، وفي السابع عشر من ديسمبر/كانون الأول الماضي أعلن الديوان السلطاني أن السلطان قابوس غادر البلاد إلى بلجيكا، في رحلة علاجية وذلك لإجراء بعض الفحوصات الطبية.

#قابوس بن سعيد #وفاة #سلطنة عمان

الأكثر قراءة اليوم

هكذا رد ابن سلمان على محاولات إعادة العلاقة مع "حماس"

"17 طلقة" وتطورات أخرى في قضية مقتل شاب سوري في منزل نانسي عجرم

شاهد.. غرق عشرات المنازل في غزة بسبب الأمطار الغزيرة

لهذا السبب.. نتنياهو يقرر تأجيل اجتماع الحكومة الإسرائيلية الأسبوعي

ترامب يكشف تفاصيل إصداره الأمر بقتل سليماني ولماذا أخفى ذلك عن الديمقراطيين

ترقب وحذر فلسطيني من انعكاس التوتر الإيراني الأمريكي على مواجهة مع إسرائيل

الخارجية الأميركية ترد على عادل عبد المهدي: نحن في العراق باقون!

الأخبار الرئيسية

ميس

هارتس : هكذا اعتقلوا ميس وعذبوها ونكّلوا بوالديها

الزهار : التقيت سليماني عدة مرات وكان صادقا مع اسمه كقائد لقوة القدس

الكشف عن نتائج وتفاصيل اجتماع تنفيذية المنظمة برئاسة الرئيس عباس..

13

الخارجية الأميركية ترد على عادل عبد المهدي: نحن في العراق باقون!

نتنياهو ترمب

معاريف: اغتيال سليماني سيغير سياسة ترامب بــ"الشرق الأوسط".. والامن الاسرائيلي يحذر