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ترامب: إيران كانت تخطط لاستهداف 4 سفارات أمريكية

الجمعة 10 يناير 2020 11:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب: إيران كانت تخطط لاستهداف 4 سفارات أمريكية


واشنطن/ وكالات/

 قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إن إيران كانت تنوي استهداف أربع سفارات أمريكية قبل أن يأمر بقتل الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وذكر ترامب في مقابلة مع لورا انجراهام على شبكة فوكس نيوز ، تم بث لقطات منها اليوم الجمعة ، إنني "أستطيع أن أكشف أنني أعتقد أنها كانت أربع سفارات".

ووفقا لوكالة أنباء بلومبرج، قال ترامب يوم الخميس إن إيران "كانت تدرس تفجير" السفارة الأمريكية في بغداد بدون تحديد السفارات الثلاث الأخرى.

وأمر ترامب في الثاني من كانون ثان/ يناير الجاري بشن غارة ضربة جوية ضد قاسم سليماني بعد احتجاجات عنيفة لدى السفارة في بغداد، قالت الولايات المتحدة إن إيران هي من حرضت عليها. ولم يقتل أي أمريكي في الضربة.

وتبدلت تبريرات الرئيس الأمريكي لقتل سليماني، إذ قال إن الجنرال الإيراني كان يخطط لشن هجمات "وشيكة" غير محددة ضد القوات الأمريكية. كما ألقى باللائمة على تاريخ سليماني بالمساعدة في إثارة الاضطراب في الشرق الأوسط وتوفير أسلحة للميليشيات العراقية التي استخدمتها في قتل جنود أمريكيين في الحرب في العراق

#ترمب #ايران #السفارة الامريكية #اغتيال سليماني #الحرس الثوري

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