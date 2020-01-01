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الحديث عن منع هنية من العودة لغزة تحريض

الزهار : التقيت سليماني عدة مرات وكان صادقا مع اسمه كقائد لقوة القدس

الجمعة 10 يناير 2020 11:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
الزهار : التقيت سليماني عدة مرات وكان صادقا مع اسمه كقائد لقوة القدس


غزة/سما/

كشف القيادي البارز  في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) د. محمود الزهار عن انه التقى الجنرال الإيراني قاسم سليماني عدة مرات موضحا انه  كان صادقاً مع الاسم الذي حمله كقائد لقوة القدس".
وقال في مقابلة مع قناة (الميادين) مساء اليوم الجمعة: أن سليماني كان صادقاً مع الاسم الذي حمله كقائد لقوة القدس، و"منذ بداية تجربتنا مع ايران منذ عام 1991 حتى اليوم لم تطلب منّا طهران أيّ شيء غير المقاومة، وأشهد شهادة لله أنني لم أشعر للحظة أن ايران تريد منا طلباً واحداً على حساب قضيتنا".

واصاف " أشهد شهادة لله أنني لم أشعر للحظة أن إيران تريد منا طلباً واحداً على حساب قضيتنا، والعلاقة مع إيران والدعم الإيراني ليس قضية شخصية حتى ينتهي بعد استشهاد سليماني، ومن المنطقي أن تطلب حماس من القائد الجديد لقوة القدس أن تستمر العلاقة بيننا".

وتابع "الحديث الإسرائيلي عن منع مصر لإسماعيل هنية من العودة إلى غزة بسبب زيارته لطهران إشاعات وتحريض".

وأضاف الزهار" بوصلتنا موجهة إلى فلسطين و"لا نريد أن نكون مع أي من المحاور المتصارعة في المنطقة".

 

#محمود الزهار #سليماني #ايران #هنية

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