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أول ظاهرة فلكية في عام 2020..

الجمعة 10 يناير 2020 10:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول ظاهرة فلكية في عام 2020..


سما / وكالات/

نشرت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" بيانا في صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، جاء فيه أن العالم يشهد اليوم ابتداء من 22:10 بتوقيت موسكو وإلى غاية 00.12 أول خسوف "شبه ظل" في عام 2020.

وقد أشار المركز الدولي للفلك إلى أنه من المتوقع دخول 90% من القمر في منطقة شبه الظل، مما يعني أن بعض أجزاء القمر ستكون معتمة أكثر من غيرها نتيجة لقربها من منطقة ظل الأرض، وبالتالي سيكون الخسوف واضحا وبشكل ملموس وقت الذروة على هذا الجزء من القمر

وقد أورد موقع "سكاي إيرث" أن سكان الأمريكتين لن يتمكنوا من رؤية هذا الخسوف المرتقب بسبب فارق التوقيت الزمني، حيث إن حدوثه يتوافق مع ساعات النهار هناك، بينما سيتمكن قاطنو قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا من رؤيته بوضوح. وسيقدم موقع "فيرتشوال تليسكوب" في روما عرضا مجانيا لهذا الخسوف يبدأ من الساعة الخامسة مساء وفق التوقيت العالمي.

ويحدث الخسوف القمري سنويا بمعدل مرتين بحد أدنى وخمس مرات بحد أعلى.

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