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قناة 13: رد إيران على اغتيال سليماني كان متواضعا.. ولكن!

الجمعة 10 يناير 2020 10:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة 13: رد إيران على اغتيال سليماني كان متواضعا.. ولكن!


القدس المحتلة / سما /

علقت القناة 13 العبرية، اليوم الجمعة، على القصف الصاروخي الذي نفذته طهران على القواعد العسكرية التي تضم قوات أمريكية في العراق،  في اطار درها على اغتيال قائد فيلق القدس بالحرس الثوري قاسم سليماني .

وقالت القناة، إن الرد الايراني على اغتيال سليماني كان متواضعا بلا شك، ولكن في نفس الوقت كان مفاجئا لنجاح  الصواريخ بإصابة أهدافها.

ولفتت القناة العبرية،  إلى أن الأمين العام لتنظيم حزب الله اللبناني حسن نصرالله وقيادة الحزب تلقوا تحذيرات من ايران بعد اغتيال سليماني بأخذ احتياطات مشددة خشية استهدافهم.

وكانت ايران قد شنت ايران فجر الاربعاء الماضي قصفاً بصواريخ باليستية على قاعدتين عسكريتين تستضيفان جنوداً أمريكيين في الأنبار (غرب) وأربيل (شمال)، رداً على مقتل قاسم سليماني ، قائد فيلق " القدس "، بغارة أمريكية  الجمعة في العاصمة العراقية بغداد.

#اغتيال سليماني #ايران #واشنطن #القواعد الأمريكية #العراق #حسن نصر الله

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