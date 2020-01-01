الدفاع المدني بغزة: نفذنا 77 مهمة إنقاذ في المنخفض الأخير

غزة / سما/

كشف جهاز الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة ، اليوم الجمعة، عن عدد الحوادث التي تعامل معها خلال المنخفض الجوي الذي يضرب القطاع منذ الأربعاء.

وقال الدفاع المدني في بيان صحفي، إنه نفذ 77 مهمة إنقاذ نتيجة أضرار خلّفها منخفض جوي يضرب القطاع منذ يومين.

وأوضح أن "طواقم الدفاع المدني نفذت 32 مهمة شفط مياه من منازل ومستشفيات؛ 7 مهام شفط مياه من برك ومزارع، و10 مهام سحب سيارات عالقة"، مضيفا " خلال المنخفض تم تنفيذ 12 مهمة إزالة أشجار وإخلاء مواطنين لمكان آمن، كما نفذت 14 مهمة معاينة ومهمتين تعاملت فيها مع تطاير أسقف معدنية لمنازل".