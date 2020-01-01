فرنسا تدعو اسرائيل للتخلي عن مشاريعها الاستيطانية

باريس /سما/

دانت فرنسا القرارات الجديدة التي اتّخذتها اسرائيل والتي تتيح بناء 1936 وحدة استيطانية في الضفة لغربية.

وقالت القنصلية الفرنسية العامة في القدس في بيان وصل معا "وتندرج هذه القرارات في سياق مثير للقلق يشهد تسارع وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية".

واكد البيان "ان الاستيطان على اختلاف أوجهه يعد غير شرعي من منظور القانون الدولي، ولا سيّما من منظور القرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فهو يسهم في تأجيج التوترات الميدانية ويقوّض ظروف إحلال السلام العادل والدائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين القائم على حل الدولتين."

ودعت فرنسا السلطات الإسرائيلية إلى التخلي عن هذه المشاريع وعن جميع المشاريع الأخرى التي تسهم في تقويض حلّ الدولتين.