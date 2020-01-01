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سامسونج تكشف عن إسم هاتفها القابل للطي التالي

الجمعة 10 يناير 2020 05:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
سامسونج تكشف عن إسم هاتفها القابل للطي التالي


وكالات / سما /

يُتداول حاليًا أن شركة سامسونج عقدت إجتماعات سرية في معرض الإلكترونيات الإستهلاكية CES 2020 المُنعقد حاليًا بمدينة لاس فيغاس الأمريكية مع الشركاء والعملاء من شركات الإتصالات حيث عرضت لهم منتجات لم يتم الإعلان عنها بعد. هذا ليس مفاجئًا في حد ذاته، لأنه معروف عن الشركة قيامها بذلك في الماضي.

الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو ما خرج من هذه الإجتماعات هذا الأسبوع. أولاً، قيل أن الرئيس التنفيذي لقسم الأجهزة الإستهلاكية في شركة سامسونج، السيد DJ Koh كشف عن الإسم الرسمي للهاتف القابل للطي الثاني من الشركة والذي كنا نُطلق عليه إسم Galaxy Fold 2. بدلاً من هذا الإسم، فقد تردد أن هذا الهاتف سيحمل إسم Galaxy Bloom. هناك حتى صورة ضبابية يُشاع أنه تم تصويرها على عجل في أحد هذه الإجتماعات من قبل أحد الحاضرين، لإثبات ذلك.

من الواضح أن شركة سامسونج تخطط لتسويق هذا المنتج للنساء في العشرينات من العمر، وهو ما يفسر الاسم، والشكل أيضًا. تم إستلهام التصميم من علبة مسحوق الوجه الخاصة بشركة Lancome.

لن يحتوي الهاتف على طبقة بلاستيكية أعلى شاشته مثل Galaxy Fold الحالي، وإنما سيستخدم طبقة زجاجية لحماية الشاشة. سوف يقوم Galaxy Bloom بتصوير الفيديوهات بدقة 8K، وسيكون أول هاتف يدعم هذه الخاصية. ستكون هناك أيضًا نسختين من الهاتف Galaxy Bloom، واحدة تدعم 4G وأخرى تدعم 5G.

بالإضافة إلى ذلك، أكد لنا السيد DJ Koh على ما يبدو إستراتيجية التسمية الجديدة. سيتم إطلاق الهواتف الرائدة القادمة لشركة سامسونج تحت الأسماء Galaxy S20 و +Galaxy S20 و Galaxy S20 Ultra. إختارت شركة سامسونج عدم الإستمرار في إستراتيجية التسمية السابقة من أجل الإحتفال ببداية العقد الجديد.

#سامسونج #الطي #هاتف

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