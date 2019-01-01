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روسيا: تحميل إيران مسؤولية كارثة الطائرة الأوكرانية أمر غير لائق

الجمعة 10 يناير 2020 05:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
روسيا: تحميل إيران مسؤولية كارثة الطائرة الأوكرانية أمر غير لائق


موسكو /سما/

وصفت الخارجية الروسية تحميل بعض الدول ايران مسؤولية كارثة تحطم الطائرة الأوكرانية لحصد مكاسب سياسية أمر غير لائق عبر هذه القضية الانسانية.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، في تصريح صحفي أدلى به، اليوم الجمعة، من طوكيو، إنه "لا أساس في المرحلة الحالية للتقدم بتصريحات صارخة" عن مسؤولية إيران عن تحطم طائرة الركاب الأوكرانية.

وأوضح ريابكوف : "أنا مقتنع بصورة عميقة أن محاولة حصد مكاسب سياسية استفادة من هذه المأساة الإنسانية المرعبة أمر ممنوع. يجب إعطاء الخبراء فرصة لتحليل الوضع والتوصل إلى استنتاجات، لكن بدء ألاعيب معينة في هذه الحالة شيء أقل ما يوصف به أنه غير لائق".

وتحطمت طائرة الركاب من طراز "Boeing 737-800" التابعة لشركة "خطوط الطيران الدولي الأوكرانية"، فجر 3 يناير، خلال تنفيذها رحلة من طهران إلى كييف عقب إقلاعها بدقائق، في كارثة أودت بحياة 176 شخصا.

ومن بين القتلى 11 مواطنا أوكرانيا (9 من أعضاء الطاقم) و82 إيرانيا و63 كنديا و10 سويديين و4 أفغانيين و3 ألمان و3 بريطانيين.

ومساء الخميس ذكر رئيس الوزراء الكندي، جاستين ترودو، أن ثمة معلومات استخباراتية تفيد بإسقاط الرحلة بصاروخ إيراني، ليؤكد لاحقا رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إمكانية تحطم الطائرة بسبب تعرضها لإطلاق نار من منظومة إيرانية للدفاع الجوي عن طريق الخطأ، بينما قال وزير الخارجية الهولندي، ستيف بلوك، اليوم، إن هذا الأمر "مرجح جدا"، في الوقت الذي تنفي فيه إيران قطعيا هذه الرواية.

#روسيا #ايران #الطائرة الأوكرانية

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