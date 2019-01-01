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الخادمة أنقذت ابنها.. تفاصيل جديدة في قضية وفاة والد إيهاب توفيق

الجمعة 10 يناير 2020 05:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخادمة أنقذت ابنها.. تفاصيل جديدة في قضية وفاة والد إيهاب توفيق


وكالات / سما /

نشرت وسائل إعلام مصرية تفاصيل جديدة عن وفاة والد الفنان إيهاب توفيق في حريق بمنزله بالقاهرة، وكشفت عن أن سبب الوفاة كان الدخان الكثيف.

وتوفي أحمد توفيق الخميس بعد وقوع حريق ضخم في المنزل نتج عن ماس كهربائي.

وقالت صحيفة الأهرام المصرية إن عملية الإطفاء استغرقت ساعة ونصف ما تسبب في انتشار للدخان داخل الشقة.

وحسب الصحيفة، كان أحمد توفيق نائما خلال نشوب الحريق وكانت الخادمة التي تعمل لديهم موجودة رفقة ابنها في الوقت ذاتها.

ونجحت الخادمة في انتشال ابنها وخرجت من المنزل هربا من النيران، حسب وسائل إعلام مصرية.

وحاول الفنان إيهاب توفيق دخول المنزل أكثر من مرة لإنقاذ والده لكن لم يتمكن بسبب ارتفاع ألسنة اللهب.

ودفعت السلطات بعربات إطفاء لإخماد الحريق قبل أن يمتد لباقي المنزل، وتم فرض طوق أمني حول المنزل.

ووافقت النيابة على دفن جثة والد الفنان المصري بعد التأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

المصدر: الحرة

 
#إيهاب توفيق

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