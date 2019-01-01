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جاستن بيبر يكشف عن سبب تدهور صحته

الجمعة 10 يناير 2020 05:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
جاستن بيبر يكشف عن سبب تدهور صحته


وكالات / سما /

كشف مغني البوب الكندي، جاستن بيبر، عن إصابته بمرض لايم.

وكتب الشاب البالغ من العمر 25 عاما على موقع انستغرام: "لقد مر علي عامان صعبان"، مضيفا أنه يعاني أيضا من التهاب فيروسي مزمن.

وقال المغني إنه كان على دراية بتكهنات على وسائل التواصل الاجتماعي، بأنه يعاني من مشكلة مرتبطة بتعاطي المخدرات، بعد أن نشرت له صور وهو لا يبدو على ما يرام مع ظهور بقع على جلده.

ومرض لايم هو عدوى بكتيرية يسببها لدغ حشرة القراد.

ماذا يقول بيبر؟

وعلى صفحته على موقع انستغرام، كتب المغني أن الناس قد أشاروا إلى أنه يبدو وكأنه متأثر بتعاطى المخدرات، لكن "فشلوا في إدراك أنني قد تم تشخيص إصابتي مؤخرا بمرض لايم، ليس هذا فحسب، بل كنت أعاني أيضا من حالة مرضية أحادية مزمنة أثرت على بشرتي، ووظائف المخ، والطاقة والصحة العامة ".

وأضاف أنه يحصل على "العلاج المناسب" للمساعدة في معالجة المرض، وأنه سيتم الكشف عن المزيد عن حياته في سلسلة فيديوهات وثائقية مقبلة على موقع يوتيوب.

وكتب لمتابعيه الذين يبلغ عددهم نحو 124 مليون شخص: "يمكنكم أن تعرفوا كل ما كنت أقاومه وأتغلب عليه. سأعود أفضل من أي وقت مضى".

ودافعت زوجة المغني، عارضة الأزياء هيلي بيبر، عن زوجها ضد الانتقادات الصادرة من أولئك "الذين يحاولون التقليل من شدة مرض لايم".

وكتبت على تويتر أمس الأربعاء: "الرجاء إجراء البحث" لمعرفة المزيد عن ذلك المرض.

ما هو مرض لايم؟

1- مرض لايم ينجم عن البكتيريا التي يحملها بعض أنواع حشرة القراد. ويعتقد أن نحو 13 في المئة من سكان المملكة المتحدة مصابون به.

2- لا ينتقل من شخص لآخر.

3- عادة ما تتطور الأعراض، ومنها الطفح الجلدي والإرهاق والحمى، بعد نحو ثلاثة أسابيع من اللدغة.

4- غالبية الذين يأخذون جرعة كاملة من المضادات الحيوية لمدة ثلاثة أسابيع يتعافون تماما.

5- قد يتطور المرض ليصيب أجهزة أخرى في الجسم، مثل القلب والدماغ، ويمكن أن يؤثر على الأعصاب.

المصدر: بي بي سي

#جاستن بيبر

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