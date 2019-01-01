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تفاصيل عقد ديبالا الجديد مع يوفنتوس

الجمعة 10 يناير 2020 04:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل عقد ديبالا الجديد مع يوفنتوس


وكالات / سما /

قررت إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي تقديم مكافأة لنجم الفريق الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا، من خلال تجديد عقده.

وكان باولو ديبالا قريباً من الرحيل عن يوفنتوس في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وارتبط بعدة أندية أوروبية وإيطالية على رأسها مانشستر يونايتد ضمن صفقة تبادلية مع البلجيكي روميلو لوكاكو، وتوتنهام الذي فشل في ضمه لأسباب مادية، بجانب إنتر ميلان، إلا أن رغبة اللاعب تمثلت بالبقاء في تورينو بعد مفاوضات طويلة مع تلك الأندية.

وتألق ديبالا خلال الموسم الحالي بتسجيله تسعة أهداف وصنع ستة أهداف في 23 مباراة في كافة المسابقات.

ووفقاً لموقع “جول” العالمي فإن النجم الأرجنتيني على بعد خطوة واحدة من تجديد عقده بشروط جديدة، ورفع راتبه السنوي إلى عشرة ملايين يورو، مع تمديد مدته حتى عام 2024.

ويأتي تجديد عقد ديبالا بعدما نجح يوفنتوس في فعل ذلك مع المدافع الإيطالي ليوناردو بونوتشي والجناح الكولومبي خوان كوادرادو، وسيكرره مع الحارس البولندي فويتشيك تشيزني.

#يوفنتوس #ديبالا

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