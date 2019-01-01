رسمياً .. كلوب أفضل مدرب في البريميرليغ خلال ديسمبر

وكالات / سما /

حصل يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول على جائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز عن شهر ديسمبر / كانون الأول الماضي حسبما أعلن الموقع الرسمي اليوم الجمعة.

وحصل كلوب على جائزة أفضل مدرب في ديسمبر / كانون الأول لعام 2019 بعد النتائج الكبيرة التي حصل عليها في الدوري الإنجليزي على مدى الشهر الماضي ، وهي الجائزة الرابعة خلال الموسم الجاري.

وفاز فريق الريدز مع المدرب الألماني في جميع مبارياته الخمسة في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال لقاءات الشهر الماضي ، حيث تغلب على إيفرتون، بورنموث، واتفورد، ليستر سيتي ، ولفرهامبتون واندررز.

وأحرز ليفربول خلال الشهر الماضي ما مجموعة 13 نقطة في الدوري الإنجليزي الممتاز واقترب خطوة إضافية من التتويج ، كما توج بلقب كأس العالم للأندية في دولة قطر وأصبح بطل العالم لأول مرة.

وقال كلوب للموقع الرسمي للدوري الإنجليزي : “ما نحققه جيد حقاً وفي هذه اللحظة فإن الفكرة الوحيدة التي لدي هي أنني أريد الفوز بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي في شهر يناير”.

وتابع بقوله : “قبل المباراة ، أشعر دائماً بنوع من الشعور بقلق كبير حول كيفية سير الأمور ، هذا ما يجعلنا نركز حقاً على تحقيق نتائج جيدة ، نحن مستعدون للقتال وهذا ما يتعين علينا القيام به”.