برشلونة يجتمع مع تشافي للتفاوض على التعاقد معه

وكالات / سما /

اجتمع عدد من مسؤولي نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم مع المدرب تشافي هيرنانديز للاتفاق على الشروط التي يريدها في عقده قبل الموافقة على تدريب الفريق الأول.

وكشفت محطة “راك1” الإذاعية الإسبانية اليوم الجمعة أن الاجتماع عقد في دولة قطر بحضور عدد من الشخصيات ، بعد يوم على هزيمة برشلونة في كأس السوبر الإسباني ضد اتلتيكو مدريد.

وأشارت هذه المصادر أن الاجتماع الذي جرى في الدوحة شهد تواجد أوسكار جراو المدير التنفيذي لنادي برشلونة والمدير الرياضي إريك ابيدال ، بجانب بحضور تشافي هيرنانديز ووكيل أعماله.

ويشغل تشافي هيرنانديز حالياً منصب المدير الفني لنادي السد القطري منذ الصيف الماضي ، وقد تمكن في أول موسم له من حصد نتائج ممتازة جداً في دوري نجوم قطر ودوري أبطال آسيا.

ولم يخف النجم الإسباني السابق رغبته في أن يؤدي دوراً في المستقبل داخل برشلونة ، على الرغم من أنه يدرك بضرورة الحصول على خبرة تدريبية قبل الجلوس كمدرب في ملعب كامب نو.