شاهد.. غرق عشرات المنازل في غزة بسبب الأمطار الغزيرة

غزة / سما /

تعرضت عشرات من منازل المواطنين في قطاع غزة، للغرق، بسبب الأمطار الغزيرة، التي هطلت ليلة الخميس، وفجر الجمعة.

وبحسب وكالة الاناضول، ففي منطقتي جباليا (شمالي القطاع)، و"الصفطاوي"، شمالي مدينة غزة، غرقت عشرات المنازل، جراء الأمطار الغزيرة.

وقال حسام البزم، (من منطقة الصفطاوي)، إن شدة الأمطار، تسببت بغرق نحو 12 منزلا، مضيفا أن شدة الأمطار أدت إلى طفح مياه الصرف الصحي داخل المنازل.

وذكر البزم أن طواقم الدفاع المدني، قامت بإخلاء بعض العائلات، بسبب غرقها بالمياه.

وقال المقدم رائد الدهشان، مدير إدارة العمليات في جهاز الدفاع المدني، في قطاع غزة، إن طواقم الدفاع المدني، قامت بإخلاء بعض السكان بواسطة قوارب صغيرة، في وسط مخيم جباليا.

وأضاف الدهشان إن منطقة محدودة، وسط مخيم جباليا، تعرضت لتجمع كبير لمياه الأمطار، وذلك بفعل ارتفاع منسوب بركة لتجميع المياه موجودة في المنطقة.

وأشار إلى أن الطواقم قامت بشفط مياه الأمطار المتجمعة من محيط "البركة" وعدد من المنازل في محيطها، منوها إلى أن الأوضاع بشكل عام، "اعتيادية ومُسيطر عليها".