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عبدالمهدي لبومبيو: أرسلوا وفداً لبدء عملية الانسحاب من العراق

الجمعة 10 يناير 2020 03:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
عبدالمهدي لبومبيو: أرسلوا وفداً لبدء عملية الانسحاب من العراق


بغداد / وكالات /

طالب رئيس الوزراءالعراقي المستقيل عادل عبد المهدي، ، من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إرسال وفد إلى العراق، لوضع ترتيبات تطبيق قرار مجلس النواب بالانسحاب الآمن من العراق.

وقال المكتب الإعلامي ل‍عبد المهدي، في بيان صدر، اليوم الجمعة، إن الاخير تلقى، مساء أمس الخميس، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، تناول التطورات الأخيرة ورغبة مختلف الأطراف بمنع التصعيد والذهاب الى حرب مفتوحة.

وأكد عبد المهدي، ان العراق رفض ويرفض كافة العمليات التي تنتهك سيادته، مشيرا الى أن العراق يبذل جهودا حثيثة ويتصل بكافة الأطراف لمنع تحوله الى ساحة حرب.

كما طلب عبد المهدي، وفق البيان، من وزير الخارجية الامريكي إرسال مندوبين الى العراق لوضع آليات تطبيق قرار مجلس النواب بالانسحاب الآمن للقوات من العراق، موضحا ان العراق حريص على إبقاء أحسن العلاقات بجيرانه وأصدقائه في المجتمع الدولي وعلى حماية الممثليات والمصالح الأجنبية وكل المتواجدين على الأراضي العراقية وان اولوياته تنحصر بمحاربة الإرهاب وداعش والعنف من جهة، وإعمار العراق وتحقيق النمو الاقتصادي وحماية سيادة البلد واستقلاله والوحدة الوطنية وتحقيق الأمن والاستقرار للعراق والمنطقة من جهة أخرى.

كما أشار عبد المهدي، لوزير الخارجية الامريكي الى ان هناك قوات أمريكية تدخل للعراق ومسيّرات أمريكية تحلق في سمائه بدون إذن من الحكومة العراقية، وان هذا مخالف للاتفاقات النافذة، ووعد الوزير الامريكي بمتابعة الأمر وأكد احترام بلاده لسيادة العراق.

#بومبيو #العراق #انسحاب

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