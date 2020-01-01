"حماس" تدعو الأمتين العربية والإسلامية رسمياً وشعبياً لدعم المرابطين بالقدس

غزة / سما /

قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" حسام بدران، إن المشاركة الواسعة في صلاة فجر اليوم الجمعة وكل الأيام الماضية لحماية باب الرحمة من أطماع الاحتلال الإسرائيلي الذي يسعى لإعادة إغلاقه بعدما نجح المرابطون بفتحه العام الماضي، تؤكد أن شعبنا سيبقى رأس الحربة في الدفاع عن المقدسات في وجهه.

وقدم بدران في بيان له، التحية والتقدير لجماهير شعبنا المقاوم في القدس المحتلة الذين لبوا نداء المسجد الأقصى المبارك، ومصلى باب الرحمة، وهبوا مدافعين عنه في وجه اعتداءات الاحتلال والمخططات الاستيطانية.

ودعا بدران الأمتين العربية والإسلامية على المستوى الرسمي والشعبي إلى دعم وإسناد المرابطين في القدس والمدافعين عن شرف الأمة، وعدم الانجرار إلى التطبيع مع الاحتلال.

وكان آلاف المصلين قد أدوا صلاة فجر اليوم في رحاب الأقصى، في كافة مصليات الأقصى وقد توافدوا من كافة أحياء وضواحي محافظة القدس، رغم الأجواء الباردة وهطول الأمطار، تلبية لدعوة حملة "الفجر العظيم"، التي دعت لها الحركة مسبقاً.