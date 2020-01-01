  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"حماس" تدعو الأمتين العربية والإسلامية رسمياً وشعبياً لدعم المرابطين بالقدس

الجمعة 10 يناير 2020 03:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حماس" تدعو الأمتين العربية والإسلامية رسمياً وشعبياً لدعم المرابطين بالقدس


غزة / سما /

قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" حسام بدران، إن المشاركة الواسعة في صلاة فجر اليوم الجمعة وكل الأيام الماضية لحماية باب الرحمة من أطماع الاحتلال الإسرائيلي الذي يسعى لإعادة إغلاقه بعدما نجح المرابطون بفتحه العام الماضي، تؤكد أن شعبنا سيبقى رأس الحربة في الدفاع عن المقدسات في وجهه.

وقدم بدران في بيان له، التحية والتقدير لجماهير شعبنا المقاوم في القدس المحتلة الذين لبوا نداء المسجد الأقصى المبارك، ومصلى باب الرحمة، وهبوا مدافعين عنه في وجه اعتداءات الاحتلال والمخططات الاستيطانية.

ودعا بدران الأمتين العربية والإسلامية على المستوى الرسمي والشعبي إلى دعم وإسناد المرابطين في القدس والمدافعين عن شرف الأمة، وعدم الانجرار إلى التطبيع مع الاحتلال.

وكان آلاف المصلين قد أدوا صلاة فجر اليوم في رحاب الأقصى، في كافة مصليات الأقصى وقد توافدوا من كافة أحياء وضواحي محافظة القدس، رغم الأجواء الباردة وهطول الأمطار، تلبية لدعوة حملة "الفجر العظيم"، التي دعت لها الحركة مسبقاً.

#حماس #القدس #الامة العربية

الأكثر قراءة اليوم

هكذا رد ابن سلمان على محاولات إعادة العلاقة مع "حماس"

دحلان: اردوغان قائد ارهابي وعشرات الجنرالات الإيرانيين جاهزون لاستبدال سليماني

صحيفة عبرية تكشف: تل ابيب بعثت رسالة للرئيس الأسد عبر نظيره بوتين.. اليك مضمونها

مؤثر.. وفاة داعية فلسطيني معروف في الكويت أثناء جاهة (شاهد)

"17 طلقة" وتطورات أخرى في قضية مقتل شاب سوري في منزل نانسي عجرم

تحقيق أولي : شبكة جواسيس داخل مطار بغداد تورطت بمقتل سليماني

الاستخبارات الإيرانية تحقق: من الجاسوس الذي أبلغ عن سليماني؟

الأخبار الرئيسية

حركة حماس وإيران.. استشهاد سليماني فتح أبواب عودة التحالف الكامل

ايران وامريكا

ترقب وحذر فلسطيني من انعكاس التوتر الإيراني الأمريكي على مواجهة مع إسرائيل

لهذا السبب.. نتنياهو يقرر تأجيل اجتماع الحكومة الإسرائيلية الأسبوعي

ترامب يكشف تفاصيل إصداره الأمر بقتل سليماني ولماذا أخفى ذلك عن الديمقراطيين

860x484 (1)

فيديو: الاحتلال يطلق سراح عميد الأسرى السوريين صدقي المقت