هيئة الأسرى تستنكر احراق مجهولين لسيارة زوجة الأسير محمد ابو ربيعة

جنين / سما /

استنكر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري ابو بكر، إقدام مجهولين فجر اليوم الجمعة، على إحراق سيارة زوجة الأسير محمد نايفة أبو ربيعة أمام منزلهم، بضاحية شويكة قضاء طولكرم.

ووصف أبو بكر هذا العمل بالهمجي والجبان والمتساوق مع أجندة الاحتلال، وطالب بضرورة ملاحقتهم من قبل أجهزة الأمن الفلسطينية والقبض عليهم والتصدي لمثل هذه الحالات المشبوهة واحتضان وحماية عوائل الاسرى الذين ضحوا بفلذات أكبادهم من أجل الوطن وحريته.

يذكر أن الأسير محمد نايفة أبو ربيعة، يقضي حكماً بالسجن مدته 14 مؤبداً و50 عاماً.

وقامت قوات الاحتلال باعتقال نجله ربيع (18 عاماً)، مطلع العام الماضي وحكمت عليه بالسجن لمدة عامين، وكان الأب عند اعتقاله قد ترك نجله ربيع طفلاً صغيراً، ليعود ويحتضنه نهاية العام الماضي في سجن جلبوع بعد اعتقال الابن على خلفية عملية "بركان".