الجيش يبلغ بهدم بيوت عائلات أربعة متهمين بتنفيذ عمليات

رام الله / سما /

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن الجيش أبلغ الليلة الماضية أربع عائلات فلسطينية في الضفة الغربية بإخلاء منازلهم تمهيدًا لهدمها، وذلك بزعم مشاركة أبنائهم في تنفيذ عمليات ضد الجيش والمستوطنين.



ونقل موقع والا العبري عن الناطق باسم الجيش قوله "قوات الجيش سلمت الليلة إخطارات لعائلات الأسرى الفلسطينيين، محمود عطاونة المتهم بطعن وقتل الجندي "دفير شوريك"، وعائلة الأسيرين وليد حناتشة ويزن مغامس المتهمان بتفجير عين بوبين وقتل المستوطنة "رينا شرنيف"، وكذلك عائلة الأسير أحمد قنبع المتهم بمشاركة أحمد جـرار في قتل الحاخام "رازئيل شيفاخ"، بنية الجيش هدم منازلهم لمشاركتهم في تنفيذ عمليات".



وأضاف المتحدث، أن الجيش أبلغ عائلات العائلات بأن الجيش سيقوم قريبا بهدم منازلهم، وأن لديهم الفرصة لتقديم اعتراض على هذا القرار.