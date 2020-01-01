انتخابات رابعة: استطلاعات الرأي تكشف عدم قدرة أي معسكر من تشكيل حكومة

القدس المحتلة / سما /

أظهر استطلاعان للرأي العام نشرتهما صحيفتا "يسرائيل هيوم" و"ماكور ريشون" عدم قدرة أي من المعسكرين على تشكيل ائتلاف حكومي بعد الانتخابات القريبة.

وحسب نتائج الاستطلاعين، لو أجريت الانتخابات أمس لحصل معسكر الوسط واليسار على تسعة وخمسين (59) مقعدا برلمانيا على الأكثر، ومعسكر اليمين على ثمانية وخمسين (58) مقعدا على الأكثر.

ويُذكر أن نتائج استطلاع نشره أمس موقع "والا" العبري كانت مماثلة.

وبحسب الاستطلاع يحصل حزب العمل والمعسكر الدمقراطي على خمسة مقاعد لكل منهما، إذا خاضا الانتخابات بمفردهما، وأحد عشر مقعدا إذا اتحدا. ويذكر أن مسألة التوحيد بينهما لا تزال قيد البحث.

وفي غضون ذلك أفادت صحيفة ماكور ريشون، أن ما يعرقل تشكيل تحالف لأحزاب اليمين هو ضم عوتسما يهوديت برئاسة ايتامار بن غفير إليه أم لا.

هذا والتقى مساء أمس رئيسا حزب البيت اليهودي رافي بيرتس والاتحاد الوطني بتسالئيل سموتريتش وبحثا إمكانية تشكيل تحالف للتيار الصهيوني المتدين، واتفق الجانبان على مواصلة الحوار المباشر بينهما، علما بأن باب تسجيل القوائم يغلق الأسبوع المقبل.

وفي غضون ذلك، قرر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ارجاء التصويت في الحكومة بعد غد الأحد على نيته تعيين ثلاثة وزراء جدد، وذلك في أعقاب الانتقادات التي وجهتها أمس المحكمة العليا للقيام بهذه التعيينات خلال فترة حكومة انتقالية.