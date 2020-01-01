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لهذا السبب.. نتنياهو يقرر تأجيل اجتماع الحكومة الإسرائيلية الأسبوعي

الجمعة 10 يناير 2020 01:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
لهذا السبب.. نتنياهو يقرر تأجيل اجتماع الحكومة الإسرائيلية الأسبوعي


القدس المحتلة / سما /

قرر بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، تأجيل اجتماع حكومته الأسبوعي، المقرر يوم الأحد المقبل، وفق ما نقله موقع القناة السابعة العبرية اليوم الجمعة.

وذكر الموقع العبري أن ذلك جاء بعد قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بتجميد مؤقت لتنفيذ خطوة تعيين 4 وزراء جدد في الحكومة الحالية.

بدورها، قالت صحيفة "هآرتس" العبرية إن قرار "العليا الإسرائيلية" الذي اتخذ أمس الخميس، جاء بعد التماس قدم ضد تعيين نفتالي بينيت وزيرًا للأمن. حيث اعتبرت المحكمة ذلك خارج صلاحياتها.

وأثارت المحكمة مسألة تتعلق بسلطة الحكومة ورئيسها نتنياهو في تعيين وزراء جدد في ظل أن هذه الحكومة انتقالية.

وكان من المقرر أن يتم التصويت في الحكومة يوم الأحد على تعيين أولئك الوزراء الجدد.

ورأت المحكمة أنه من الضروري البحث في اعتبارات تعيين أولئك الوزراء فيما إذا كانت تخدم المصلحة العامة أم لاعتبارات حزبية، أو انتخابية بحتة.

وسيتم في جلسة ستحدد لاحقًا مناقشة هذه المسألة قبل أن يتم الموافقة من عدمه للسماح لنتنياهو بتعيين أولئك الوزراء.

وكان نتنياهو قدم استقالته من تلك الوزارات التي كان مسؤولًا عنها، ثم أجبرته المحكمة على الاستقالة منها بسبب لوائح الاتهام الموجهة ضده.

#نتنياهو #تاجيل #الحكومة #اجتماع

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