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ابنة قاسم سليماني تظهر بالسلاح خلال صلاة الجمعة (صورة)

الجمعة 10 يناير 2020 01:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
ابنة قاسم سليماني تظهر بالسلاح خلال صلاة الجمعة (صورة)


وكالات

ظهرت زينب سليماني ابنة القائد السابق لفيلق القدس الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، وهي تحمل سلاحا خلال صلاة الجمعة في مدينة كرمان.

ولم تكن زينب معروفة حتى مقتل والدها في الثالث من يناير جراء ضربة أمريكية بطائرة بدون طيار في ضواحي بغداد. لكنها دعت منذ ذلك مرارا إلى الانتقام لمقتل والدها، في نداء وصل إلى أعلى الجهات في الجمهورية الإسلامية وإلى حزب الله اللبناني.

واتهمت زينب الولايات المتحدة بممارسة "إرهاب الدولة"، ووعدتها بـ "يوم مظلم" كرد، وذكرت بمسيرة والدها التي دامت 40 عاما في خدمة إيران، مؤكدة على اضطلاعه طيلة هذه المسيرة بدور الجندي في خدمة المرشد الأعلى.

وفي وقت سابق، خاطبت الرئيس الإيراني حسن روحاني مباشرة أمام الكاميرات حين جاء لتقديم تعازيه لعائلة سليماني، وطلبت منه الانتقام لمقتل والدها، حيث قالت للرئيس "سيد روحاني، كان والدي سيثأر لأصدقائه إذا أريقت دماؤهم. من سيثأر الآن لدم أبي؟" فأجاب روحاني: "الجميع سينتقم لدم الشهيد".

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