الاحتلال يخطر عائلات 3 اسرى بهدم منازلهم

رام الله / سما /

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بهدم 3 منازل عائلات أسرى فلسطينيين.

والاسرى هم: محمود عطاونة من بلدة بيت كاحل في محافظة الخليل، ووليد حناتشة ويزن مغامس من الطيرة وبيرزيت قرب رام الله.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين للوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منازل ذوي الأسرى الثلاث وسلمتهم أوامر الهدم.

ووفقا للمصادر فقد امهلت قوات الاحتلال مدة أربعة أيام لإخلاء المنازل بعدما صورتها وأخذت مقاساتها.

يذكر أن قوات الاحتلال قد هدمت ثلاثة منازل لأسرى في بلدة بيت كاحل قبل نحو شهر لذات السبب.

فيما يتهم الاحتلال الاسيرين حناتشة ومغامس بالمشاركة في خلية نفذت عملية عين بوبين، في آب/أغسطس الماضي، وكانت قوات الاحتلال قد صورت منزليهما وأخذت مقاساتهما في وقت سابق.