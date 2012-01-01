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فيديو: الاحتلال يطلق سراح عميد الأسرى السوريين صدقي المقت

الجمعة 10 يناير 2020 10:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: الاحتلال يطلق سراح عميد الأسرى السوريين صدقي المقت


القدس المحتلة / سما /

 أطلقت سلطات الاحتلال، صباح اليوم الجمعة، سراح الأسير صدقي المقت، وسيتم استقباله في قريته مجدل شمس في هضبة الجولان السورية المحتلة.

وكانت مصادر خاصة في الجولان السوري المحتل، قالت في ساعة متأخرة من مساء أمس، إنه تم إطلاق سراح الأسير أمل فوزي أبو صالح، وأنه في طريقه إلى مجدل شمس من سجون الاحتلال.

وأعلنت إدارة سجون الاحتلال، الليلة الماضية، في بيان أنه "سيتمّ إطلاق سراح السجين الأمني صدقي المقت غداً، العاشر من يناير، قبل انتهاء مدّة حكمه.

وقال مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إن الإفراج عن الرجلين هي "بادرة حسن نية" بعدما استعادت اسرائيل رفات الجندي زخاري بوميل الذي فُقِد منذ اجتياحها لبنان في صيف 1982.

وشكر المقت بعد الافراج عنه الرئيس السوري بشار الأسد، وقال "إن الافراج كان بدون شروط"، مضيفاً أن هذا انتصار لإرادة السوريين على إرادة المحتل.

يذكر أن صدقي المقت، وهو درزي من مواليد مجدل شمس في الجولان عام 1967، وقضى في سجون الاحتلال 27 عامًا وأُفرج عنه عام 2012، وأعادت سلطات الاحتلال اعتقاله مجدداً عام 2015، وحكمت عليه بالسّجن لمدة 14 عامًا، بتهمة تصوير فيلم فيديو يعكس التعاون بين الاحتلال وجبهة النصرة، وجرى تقديم استئناف على القرار وتم تخفيض الحكم لمدة 11 عامًا.

#صدقي المقت #اسرى #الاحتلال #سوريا

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