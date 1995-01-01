مصر تفتتح معبدا لليهود بالإسكندرية

القاهرة / وكالات /

افتتح، اليوم الجمعة، وزير السياحة والآثار المصري خالد العناني، معبد "إلياهو النبي" اليهودي بالإسكندرية، عقب انتهاء أعمال ترميمه وتطويره.

وأكد المهندس وعد ابوالعلا رئيس قطاع المشروعات بالوزارة، انه تم تطوير وترميم وصيانة المعبد اليهودي على يد خبراء الترميم بالوزارة ومن ميزانية الدولة وبلغت أكثر من 100 مليون جنيه مصري.

وقالت وزارة السياحة المصرية بحسب وكالات الانباء المصرية أن ترميم المعبد اليهودى بالإسكندرية يؤكد أن وزارة السياحة والآثار تتعامل مع الآثار اليهودية باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الآثار المصرية على أرضها عبر كل العصور، وأن ترميم وتطوير أى آثر إضافة جديدة وموقع جديد يوضع على خارطة السياحة المحلية والدولية.

وعن تاريخ المعابد اليهودية فى مصر، أشارت إلى أن تاريخ المعابد اليهودية فى مصر يشكل صفحة من تاريخ التسامح بين الأديان، موضحة أن المعابد المسجلة بوزارة الآثار 9 بالقاهرة ومعبدين بالإسكندرية، وهى معبد بن عزرا بمصر القديمة المسجل عام 1984، ومعبد موسى بن ميمون بحارة اليهود بالموسكى المسجل عام 1986، ومعبد حاييم كابوسى بحارة اليهود والمسجل عام 1987، وشعار هشمايم بشارع عدلى مسجل عام 1987، ومعبد نسيم أشكنازى بشارع الجيش المسجل عام 1995، ومعبد اليهود الأشكناز بشارع الجيش مسجل عام 1999، ومعبد كرايم بالظاهر المسجل عام 1996، ومعبد موسى الدرعى بالعباسية المسجل عام 1997، ومعبد حنان بقنطرة غمره والمسجل عام 1997.

وأضاف أن معبدى الإسكندرية هما معبد إلياهو النبى بشارع النبى دانيال ومسجل عام 1987، ومعبد يعقوب منشة اليهودى بميدان المنشية المسجل بقرار وزير الآثار رقم 381 لسنة 2018.