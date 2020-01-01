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تقديرات إسرائيلية : خليفة سليماني سيستغرق وقتاً طويلاً لملء الفراغ

الجمعة 10 يناير 2020 08:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تقديرات إسرائيلية : خليفة سليماني سيستغرق وقتاً طويلاً لملء الفراغ


القدس المحتلة / سما /

قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق واللواء احتياط في الجيش الإسرائيلي، يعقوب عميدرور: إن مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، أثر كثيراً على الخطط العسكرية الإيرانية، مضيفاً أن نائبه سيستغرق وقتًا طويلاً حتى يملأ الفراغ.
 
وأوضح عميدرور، أن خليفته سيستغرق بضعة أشهر ليفهم طبيعة العمل الذي كان يقوم به سليماني في المنطقة، مشيراً إلى أنه سيتعين على الإيرانيين إلغاء أو تأجيل بعض العمليات المطروحة على الطاولة.
 
يذكر أن خبر مقتل سليماني بضربة جوية أميركية استهدفت موكبًا كان فيه قرب مطار بغداد الدولي، لقي ترحيبًا كبيراً من قبل إسرائيل؛ حيث تصفه بالعدو البارز. 

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