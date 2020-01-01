مؤثر.. وفاة داعية فلسطيني معروف في الكويت أثناء جاهة (شاهد)

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تداول رواد على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلا مصورا يوثق لحظة وفاة داعية فلسطيني أثناء إلقائه محاضرة دينية في إحدى حفلات الزفاف في الكويت



وبحسب ما تم تناقله، فإن "الداعية الفلسطيني محمود عبداللطيف عبدالباقي (أبو خطاب)، المقيم في الكويت منذ عقود، توفي أثناء إلقائه لآخر موعظة دينية في مسيرته الدعوية وقد تم توثيق لحظة وفاته".

لحظة وفاة الداعية الفلسطيني الحاج "أبو خطاب محمود عبد الباقي" اليوم في الكويت، خلال كلمه له في جاهة زفاف أحد الشبان.

اللهم ارزقنا حسن الخاتمة pic.twitter.com/3JB4hWMct6 — Ala'a Al-Kenji (@al_kenji) ٩ يناير ٢٠٢٠

وكان الداعية يتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتعامله مع زوجاته وعن سنة الزواج، ثم ختم بكلامه بـ"لا إله إلا الله"، لتقبض روحه، ويتوفى.



يذكر أن "أبو خطاب" من مؤسسي لجنة زكاة العثمان منذ أكثر من 47 سنة، قضاها في أعمال البر والتقوى والإصلاح بين الناس، كما يقول النشطاء.