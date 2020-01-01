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مؤثر.. وفاة داعية فلسطيني معروف في الكويت أثناء جاهة (شاهد)

الجمعة 10 يناير 2020 08:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مؤثر.. وفاة داعية فلسطيني معروف في الكويت أثناء جاهة (شاهد)


رام الله / سما /

تداول رواد على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلا مصورا يوثق لحظة وفاة داعية فلسطيني أثناء إلقائه محاضرة دينية في إحدى حفلات الزفاف في الكويت


وبحسب ما تم تناقله، فإن "الداعية الفلسطيني محمود عبداللطيف عبدالباقي (أبو خطاب)، المقيم في الكويت منذ عقود، توفي أثناء إلقائه لآخر موعظة دينية في مسيرته الدعوية وقد تم توثيق لحظة وفاته".

وكان الداعية يتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتعامله مع زوجاته وعن سنة الزواج، ثم ختم بكلامه بـ"لا إله إلا الله"، لتقبض روحه، ويتوفى.


يذكر أن "أبو خطاب" من مؤسسي لجنة زكاة العثمان منذ أكثر من 47 سنة، قضاها في أعمال البر والتقوى والإصلاح بين الناس، كما يقول النشطاء.

#وفاة #داعية #فلسطيني #الكويت

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