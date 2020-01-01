  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

العليا الإسرائيلية تجمد مؤقتًا تعيين نتنياهو لوزراء جدد

الجمعة 10 يناير 2020 08:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
العليا الإسرائيلية تجمد مؤقتًا تعيين نتنياهو لوزراء جدد


القدس المحتلة / سما /

ذكر موقع القناة العبرية السابعة، فجر اليوم الجمعة، أن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي قرر تأجيل اجتماع حكومته الأسبوعي المقرر يوم الأحد.

وبحسب الموقع، فإن ذلك جاء بعد قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بتجميد مؤقت لتنفيذ خطوة تعيين 4 وزراء جدد في الحكومة الحالية.

وجاء قرار المحكمة الذي اتخذ أمس الخميس - كما ذكر موقع صحيفة هآرتس- بعد التماس قدم ضد تعيين نفتالي بينيت وزيرًا للجيش. حيث اعتبرت المحكمة ذلك خارج صلاحياتها.

وأثارت المحكمة مسألة تتعلق بسلطة الحكومة ورئيسها نتنياهو في تعيين وزراء جدد في ظل أن هذه الحكومة انتقالية.

وكان من المقرر أن يتم التصويت في الحكومة يوم الأحد على تعيين أولئك الوزراء الجدد.

ورأت المحكمة أنه من الضروري البحث في اعتبارات تعيين أولئك الوزراء فيما إذا كانت تخدم المصلحة العامة أم لاعتبارات حزبية، أو انتخابية بحتة.

وسيتم في جلسة ستحدد لاحقًا مناقشة هذه المسألة قبل أن يتم الموافقة من عدمه للسماح لنتنياهو بتعيين أولئك الوزراء.

وكان نتنياهو قدم استقالته من تلك الوزارات التي كان مسؤولًا عنها، ثم أجبرته المحكمة على الاستقالة منها بسبب لوائح الاتهام الموجهة ضده.

#نتنياهو #وزراء #محاكمة

الأكثر قراءة اليوم

قيادي بحماس : سليماني زار غزة أكثر من مرة ووضع خطة دفاعية لها.. وله الفضل بفكرة الانفاق

هكذا كشفت امريكا خطة ايران واخلت القاعدة العسكرية قبل 3 ساعات من الهجوم

صحيفة عبرية تكشف: تل ابيب بعثت رسالة للرئيس الأسد عبر نظيره بوتين.. اليك مضمونها

واشنطن :الصواريخ الايرانية استهدفت قتل عدد كبير من الجنود الامريكيين

طائر حذّر منه النبي متهم بتأجيج حرائق أستراليا ( شاهد )

محامون: أدلة جديدة ستظهر في قضية القتيل على يد زوج نانسي عجرم

قائد بالحرس الثوري الإيراني : قريبًا.. سننفذ انتقاما أكبر وأشد

الأخبار الرئيسية

20200109095053

تحقيق أولي : شبكة جواسيس داخل مطار بغداد تورطت بمقتل سليماني

1220196181530394

هكذا رد ابن سلمان على محاولات إعادة العلاقة مع "حماس"

1234

صحيفة عبرية تكشف: تل ابيب بعثت رسالة للرئيس الأسد عبر نظيره بوتين.. اليك مضمونها

كهرباء

كهرباء القدس: 25 الف مشترك بلا كهرباء

دحلان: اردوغان قائد ارهابي وعشرات الجنرالات الإيرانيين جاهزون لاستبدال سليماني