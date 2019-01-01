  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نتنياهو : "إطلاق سراح اسيرين سوريين كبادرة حسن نية"

الجمعة 10 يناير 2020 07:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو : "إطلاق سراح اسيرين سوريين كبادرة حسن نية"


القدس المحتلة / سما /

 أعلن ديوان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الليلة انه وافق على إطلاق سراح الاسيرين صدقي المقت وأمل أبو صالح "كبادرة حسن نية بعد استعادة جثمان زخاريا باومل من سوريا إلى إسرائيل".
وقالت مصلحة سجون الاحتلال إنه سيتم الافراج عن أمل أبو صالح (25 عاما) ليل الخميس الجمعة، وهو من مواليد مجدل شمس، كان يقضي محكوميته بالسجن 7 سنوات و8 اشهر، وكان من المفروض اطلاق سراحه في العام 2023. فيما ستفرح مصلحة السجون عن صدقي المقت الجمعة خلال ساعات الصباح.
وعثر الجيش الروسي في نيسان/ابريل 2019 على رفات الجندي الإسرائيلي باومل الذي كان مفقودا منذ حرب لبنان عام 1982، وأعادته إلى إسرائيل لدفنه.
وأفادت قناة "الميادين" بأن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي أبلغت أسرة الأسير صدقي المقت نيتها إطلاق سراحه صباح الجمعة.
وأشارت مراسلة القناة إلى أنه من المقرر أن يكون الأسير المقت بين أهله في الجولان المحتل ظهر الغد حيث سيقام استقبال شعبي له.
وكشفت معلومات للميادين أن قرار الإفراج عن الأسير المقت جاء عقب زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سوريا، حيث أجرى لقاءً مع الرئيس السوري بشار الأسد وزار مقر فريق القوات المسلحة الروسية في دمشق.
ورفض الأسير السوري الشروط التي وضعها الاحتلال لإطلاق سراحه، والتي قضت بإبعاده عن الجولان السوري المحتل لمدة 20 سنة، ويبقى في دمشق، على أن يكون له الحق بعد 5 سنوات أن يقدم طلباً لسلطات الاحتلال بالعودة إلى الجولان.
ووجه الأسد عقبها رسالة إلى المقت ثمّن فيها رفض الأخير الرضوخ لشروط الاحتلال.

#نتنياهو #اسرى #سوريا

الأكثر قراءة اليوم

قيادي بحماس : سليماني زار غزة أكثر من مرة ووضع خطة دفاعية لها.. وله الفضل بفكرة الانفاق

هكذا كشفت امريكا خطة ايران واخلت القاعدة العسكرية قبل 3 ساعات من الهجوم

صحيفة عبرية تكشف: تل ابيب بعثت رسالة للرئيس الأسد عبر نظيره بوتين.. اليك مضمونها

واشنطن :الصواريخ الايرانية استهدفت قتل عدد كبير من الجنود الامريكيين

طائر حذّر منه النبي متهم بتأجيج حرائق أستراليا ( شاهد )

محامون: أدلة جديدة ستظهر في قضية القتيل على يد زوج نانسي عجرم

قائد بالحرس الثوري الإيراني : قريبًا.. سننفذ انتقاما أكبر وأشد

الأخبار الرئيسية

20200109095053

تحقيق أولي : شبكة جواسيس داخل مطار بغداد تورطت بمقتل سليماني

1220196181530394

هكذا رد ابن سلمان على محاولات إعادة العلاقة مع "حماس"

1234

صحيفة عبرية تكشف: تل ابيب بعثت رسالة للرئيس الأسد عبر نظيره بوتين.. اليك مضمونها

كهرباء

كهرباء القدس: 25 الف مشترك بلا كهرباء

دحلان: اردوغان قائد ارهابي وعشرات الجنرالات الإيرانيين جاهزون لاستبدال سليماني