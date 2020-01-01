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حالة الطقس : أجواء باردة مع استمرار تساقط الأمطار

الجمعة 10 يناير 2020 07:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس : أجواء باردة مع استمرار تساقط الأمطار


رام الله / سما /

توقع الراصد الجوي داود الطروة، ان يستمر تساقط الامطار على فترات خلال يوم الجمعة.
وأضاف الراصد الجوي ان الخرائط الجوية تظهر تركز تساقط الأمطار على رام الله والقدس وبيت لحم والخليل وغزة ، نتيجة تشكل منخفض جوي جديد، فيما تشهد باقي المناطق أمطار بحدة أقل.
وخلال يوم الجمعة، يكون الطقس بارداً وتسقط الأمطار أحياناً، تكون غزة خلال ساعات الصباح على الوسط والجنوب، وخلال ساعات النهار يضعف تأثير المنخفض الجوي مع استمرار تساقط الأمطار على بعض المناطق حتى ساعات الليل.
وكانت فلسطين قد تأثرت منذ يوم الأربعاء بكتلة هوائية باردة، أدت إلى تساقط الأمطار على معظم المناطق، وتجاوزت الأمطار 100 ملم في عدد من القرى والمدن.

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