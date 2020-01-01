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العراق: سقوط صاروخ بالقرب من قاعدة سلاح الجو الأميركي

الخميس 09 يناير 2020 10:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
العراق: سقوط صاروخ بالقرب من قاعدة سلاح الجو الأميركي


بغداد /سما/

قال مصدر أمني عراقي، إن صاروخا سقط قرب قاعدة "بلد" الجوية في محافظة صلاح الدين اليةم، الخميس، التي تستضيف جنودا أميركيين، دون وقوع خسائر.

وقال الملازم في شرطة صلاح الدين (شمال) نعمان الجبوري، إن "صاروخا (لم يتضح نوعه ولا من أطلقه) سقط على منطقة فضلان القريبة من قاعدة بلد الجوية".

وأوضح الجبوري أن "سقوط الصاروخ لم يخلف خسائر بشرية أو أضرارا مادية".

وتتعرض قواعد عسكرية عراقية تستضيف جنودا أمريكيين، لهجمات صاروخية متكررة على مدى الأسابيع الأخيرة، قتل في إحداها متعاقد مدني أمريكي قرب كركوك (شمال).

وشنت واشنطن غارات جوية على كتائب حزب الله العراقي الأسبوع الماضي، وقتلت 28 مسلحا في صفوفها غربي البلاد، بعد اتهامها بالوقوف وراء هجمات صاروخية على قواعد عسكرية.

وأثارت الغارات غضب الفصائل المسلحة العراقية المقربة من إيران، وحاولت على مدى يومين اقتحام السفارة الأميركية في بغداد.

وردت الولايات المتحدة بشن ضربة جوية استهدفت قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني، والقيادي في "الحشد الشعبي" العراقي أبو مهدي المهندس، و8 أشخاص آخرين قرب مطار بغداد، الجمعة.

فيما ردت إيران بهجوم بصواريخ باليستية استهدف قاعدتين عسكريتين في الأنبار (غرب) وأربيل (شمال)، دون وقوع خسائر بشرية، وفق ما أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

وينتشر نحو 5 آلاف جندي أمريكي في قواعد عسكرية بأرجاء العراق، ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش".

وأثار النزاع الأميركي الإيراني غضبا شعبيا وحكوميا واسعا في العراق، وسط مخاوف من تحول البلاد إلى ساحة نزاع مفتوحة أمام الولايات المتحدة وإيران.

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