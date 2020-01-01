  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

الخارجية السعودية: المملكة تدين انتهاك إيران للسيادة العراقية وندعو الاطراف لضبط النفس

الخميس 09 يناير 2020 09:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية السعودية: المملكة تدين انتهاك إيران للسيادة العراقية وندعو الاطراف لضبط النفس


الرياض /وكالات/

دانت وزارة الخارجية السعودية في بيان أصدرته، اليوم الخميس، "الانتهاكات الإيرانية للسيادة العراقية".

وقالت الوزارة في البيان: "في إطار متابعة المملكة العربية السعودية لمجريات الأحداث في جمهورية العراق والتي سبق أن أصدرت المملكة بيانات حولها، وما حصل من تطورات تمثلت في قيام إيران باستهداف قاعدتين عسكريتين عراقيتين تتواجد فيها قوات التحالف الدولي لمحاربة "داعش" فإن السعودية تشجب هذه الاعتداءات وتدين انتهاكها للسيادة العراقية".

وأضافت أنها تدعو "مجددا إلى ضرورة ضبط النفس من قبل كافة الأطراف والحرص على عدم التصعيد للحفاظ على أمن واستقرار العراق الشقيق والمنطقة".

يذكر أن قائد قوات فيلق "القدس" التابعة للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، قد قتل في هجوم جوي أمريكي بطائرة مسيرة حين خروجه من مطار بغداد الدولي فجر الجمعة الماضية. 

وردا على ذلك، استهدف الحرس الثوري قاعدة "عين الأسد" الأمريكية في محافظة الأنبار غرب العراق بعشرات الصواريخ الباليستية (أرض -أرض) فجر يوم الأربعاء 8 يناير.

هذا، وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الأربعاء، أنه وبعد الضربات الإيرانية على أهداف للولايات المتحدة في العراق، أن أيام التسامح مع إيران انتهت، لكن بلاده لا تريد استخدام القوة العسكرية.

#السعودية #ايران #العراق #انتهاك

الأكثر قراءة اليوم

هكذا كشفت امريكا خطة ايران واخلت القاعدة العسكرية قبل 3 ساعات من الهجوم

الكشف عن نتائج وتفاصيل اجتماع مركزية فتح برئاسة الرئيس عباس..

واشنطن :الصواريخ الايرانية استهدفت قتل عدد كبير من الجنود الامريكيين

طائر حذّر منه النبي متهم بتأجيج حرائق أستراليا ( شاهد )

واشنطن للأمم المتحدة: مستعدون لإجراء جديد بالشرق الأوسط "إذا اقتضت الضرورة"

محامون: أدلة جديدة ستظهر في قضية القتيل على يد زوج نانسي عجرم

قائد بالحرس الثوري الإيراني : قريبًا.. سننفذ انتقاما أكبر وأشد

الأخبار الرئيسية

1234

صحيفة عبرية تكشف: تل ابيب بعثت رسالة للرئيس الأسد عبر نظيره بوتين.. اليك مضمونها

كهرباء

كهرباء القدس: 25 الف مشترك بلا كهرباء

دحلان: اردوغان قائد ارهابي وعشرات الجنرالات الإيرانيين جاهزون لاستبدال سليماني

ندرس احتمالات الانتخابات.. الاحمد: المركزية بانعقاد دائم وفي حال انهارت السلطة فهذا البديل!

قيادي بحماس يكشف: سليماني زار غزة أكثر من مرة ووضع خطة دفاعية لها.. وله الفضل بفكرة الانفاق!