ابو هولي يبحث مع "كريستاين ساوندرز" بالإنابة احتياجات اللاجئين وتحديات عمل الاونروا

رام الله /سما/



بحث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور احمد ابو هولي مع مفوض عام الأونروا بالإنابة كريستيان ساوندرز موازنة الأونروا للعام 2020 وتطورات العجز المالي في ميزانية الأونروا وتداعياته على الخدمات المقدمة اللاجئين الفلسطينيين بالإضافة الى مطالب العاملين واحتياجات اللاجئين والتحديات التي تواجه عمل الاونروا في مناطق عملياتها والاستهداف الأخير لعمل الاونروا بكافة منشأتها ونشاطاتها في القدس المحتلة ومخيم شعفاط .

وأكد د. ابو هولي خلال اللقاء الذي جمعه بالمفوض العام بالإنابة مساء اليوم في مقر دائرة شؤون اللاجئين بمدينة رام الله بحضور مدير عام دائرة شؤون اللاجئين احمد حنون ومدير دائرة الأونروا بدائرة شؤون اللاجئين كنعان الجمل ومدير عمليات الاونروا في الضفة الغربية لويس غوين ومسؤول دائرة الاتصال في الاونروا كاظم أبو خلف على ضرورة استمرار الأونروا في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في كافة مناطق عملياتها دون تقليصات والعمل على زيادتها وتحسين جودتها كماً ونوعاً بما يتناسب مع زيادة اعداد اللاجئين واحتياجاتهم ومراعاة ذلك في الموازنة المالية للعام 2020 .

ووقف المسؤولان امام موافقة بلدية الاحتلال في القدس المحتلة على إنشاء مجمع مدارس تابعة لوزارة المعارف الإسرائيلية في مخيم شعفاط وقرية عناتا شرق المدينة لتكون بديلا عن ست مدارس لـ"الأونروا" وسبل مواجهة القرار الاسرائيلي وحماية الأونروا لمدارسها ومؤسساتها في القدس ورفض أي مساس بمعهد قلنديا.

واتفق المسؤولان على وضع خطة استراتيجية لمواجهة التحديات التي تواجه عمل الأونروا ومواجهة العجز المالي وتعزيز التنسيق بين دائرة شؤون اللاجئين والاونروا فيما يتعلق بمتابعة قضايا اللاجئين وتحديد احتياجاتهم والتشاور فيما يتعلق باحتياجات اللاجئين واعداد موازنة الاونروا للعام 2020 -2021

وسلم د. أبو هولي المفوض العام بالإنابة مطالب واحتياجات اللاجئين في مناطق عمليات الأونروا بالإضافة الى مطالب العاملين في وكالة الغوث الدولية ومراكز التأهيل المجتمعي في المخيمات والذي وعد بدراستها .

